Suspeito de cometer furtos em Parintins leva terçadada na cabeça

Além do golpe na cabeça, Patrick teve a mão direita e a perna esquerda fraturadas | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – Um homem identificado como Patrick Silveira Nascimento, 23 anos, suspeito de cometer diversos furtos no município Parintins (AM), foi agredido por um grupo de pessoas no bairro Paulo Corrêa, na quarta-feira ( 22). A Polícia Militar foi acionada e o homem agredido foi conduzido para o Hospital Padre Colombo.

De acordo com a equipe médica que atendeu Patrick, ele teve um corte na cabeça, possivelmente feito por um golpe de terçado. A mão direita e a perna esquerda foram fraturadas. Ele se encontra estável na unidade, mas com risco de perder o movimento dos dedos da mão atingida.

De acordo com os policiais, os autores da agressão fugiram do local e o Boletim de Ocorrência foi registrado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para a Polícia Civil investigar o caso. Patrick tem passagem pela polícia.





Leia mais:

Após linchamento, moradores relatam insegurança no Lírio do Vale

PMs evitam assalto na linha 640 e capturam quatro suspeitos,em Manaus