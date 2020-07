Abastecimento de água é normalizado no Conjunto Renato Souza Pinto

Após a implantação desta nova rede, a pavimentação será realizada em duas etapas: | Foto: Divulgação

Manaus - A concessionária Águas de Manaus informou por meio de nota nesta sexta-feira (24) ao EM TEMPO que as ações de melhorias realizadas no poço que abastece com água tratada o conjunto Renato Souza Pinto I foram concluídas na noite desta quinta-feira (23).



De acordo com o coordenador do Centro de Controle de Operações da concessionária, Guilherme Giacometi, o local passou por uma manutenção emergencial. "O poço passou por tratamento químico para limpeza das paredes e sedimentação dos resíduos, que foram retirados, e reposicionamos a bomba dentro da estrutura para que o equipamento tenha um desempenho melhor", revela. Enquanto os trabalhos eram executados, o conjunto foi abastecido por carros pipa durante o dia e à noite, por manobras operacionais.

Reparos

Além disso, por precaução e segurança, a empresa está realizando uma obra de reforço na rede para colocar o abastecimento do conjunto Renato Souza Pinto I ligado ao Sistema Mundo Novo, uma medida de redundância para fornecimento de água.

“Agora, estamos realizando uma extensão de rede, que está ligando o Sistema Mundo Novo ao Renato Souza Pinto I. Trata-se de uma rede nova, na Av. Atroaris, dimensionada para abastecer a contento todo o conjunto”, explica Giacometi.

Como será a pavimentação das vias?

A implantação desta nova rede deve ser concluída hoje e a pavimentação será realizada em duas etapas: Uma logo após o término da obra e na sequência, uma segunda camada asfáltica seguindo os melhores padrões de qualidade do pavimento de forma a garantir a integridade do serviço recentemente executado na avenida.

A Águas de Manaus informa os canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

Assessoria de Comunicação

Comunicação e Relações Públicas

98407-9843 – Adan Garantizado

99211-0718– Vanessa Brito

98177-2277 – Izabel Santos

Avenida André Araújo, 1981

CEP 69060-000 – Aleixo – Manaus/AM

http://www.aguasdemanaus.com.br