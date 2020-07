Vídeo: Em Manaus, mulher destroça carro de homem após suposta traição

Manaus - Uma mulher foi filmada quebrando o carro de um homem a pedradas e pauladas, na tarde desta quarta-feira (29), na avenida Oscar Borel, bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. O carro, um Celta vermelho, estava estacionado na frente de um restaurante quando a mulher chegou gritando, acompanhada de uma amiga, e começou a quebrar o para-brisa do veículo, após uma suposta traição. Rapidamente uma multidão se formou para filmar o ocorrido.

No vídeo, é possível ver que o dono do veículo tenta segurar a mulher para que ela não quebre mais o carro e ela apenas grita “me solta”. Populares formaram uma espécie de torcida gritando “bate nele” e comemorando a ação. A polícia não foi acionada e a mulher só parou porque o homem foi embora com o carro quebrado.

Assista o vídeo da ação:

O homem tentou segurar a mulher, mas ela só parou depois que ele foi embora com o carro | Autor: Reprodução

