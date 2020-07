Obras de saneamento são realizadas para evitar deslizamentos em Manaus

| Foto:

Manaus - Mesmo com a chegada do verão, a Prefeitura de Manaus mantêm o trabalho de dragagem e desassoreamento de igarapés em sete pontos das zonas Norte, Leste e Sul de Manaus. O trabalho é preventivo, para evitar que durante o inverno, que se estende por um período de seis a sete meses de intensas chuvas, ocorra problemas de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terras.

No primeiro semestre deste ano, foram cerca de 18 quilômetros de dragagem em igarapés, contemplando os bairros e comunidades do Valparaíso, Jorge Teixeira, Parque das Laranjeiras, Parque São Pedro, Aristocrático, Santa Marta, Rio Piorini, Nova Esperança, União da Vitória e Bairro Novo.

“Estamos novamente no verão e mais uma vez, Manaus passou pelo inverno rigoroso sem grandes sobressaltos, com redução drástica de alagações ou desabamentos, o que era comum antes de nossa gestão. Isso se deve ao grande esforço que estamos fazendo ao longo dos últimos oito anos para dar saneamento básico e resiliência à cidade, com obras de envergadura em dragagem de igarapés, drenagem profunda e superficial e contenção de encostas”, afirmou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Redes de drenagem

No primeiro semestre deste ano, foram cerca de 18 quilômetros de dragagem em igarapés | Foto: Diego Cajá / Seminf

Além da ação que se tornou constante para desassoreamento do leito dos igarapés, ao longo dos últimos sete anos e meio, foram quase 930 quilômetros de redes de drenagem. Essas obras garantem dignidade de moradia, qualidade de vida, segurança e saúde à população. "Esse trabalho deve ter continuidade para que Manaus possa seguir enfrentando suas adversidades com mais planejamento, mais eficiência nas respostas e, consequentemente, mais segurança e qualidade de vida para a população”, advertiu Arthur.

Nesta semana, os trabalhos de recuperação de igarapé continuam sendo executados em sete pontos da cidade: Santa Etelvina, Bairro Novo, Fazendinha, São José Operário, Parque Riachuelo, Mindu e Buriti.

Mauazinho

​Um exemplo é o que vem sendo executado na rua Manoel Ribeiro, do bairro Mauazinho (Zona Sul), onde a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está implantando quase 200 metros de drenagem profunda. Os serviços irão conter uma área de voçoroca que ocasionou a desmoronamento de parte da via. Após a finalização da rede de drenagem, serão realizados os serviços de terraplanagem, drenagem superficial e pavimentação.

De acordo com o engenheiro da Seminf, Edson Andrade Júnior, essa é uma obra difícil de ser realizada, devido ao acesso bastante complicado. “São mais de 60 metros de desnível da rua, mas estamos trabalhando com uma equipe de logística competente”, destacou.

Além da rua Manoel Ribeiro, outras áreas do bairro também estão recebendo os serviços de melhoria nas vias Collor de Mello, Igarapé do Mauá, rua Ponta do Vento, avenida Leste e Rio Negro, que foi toda recapeada com o programa Requalifica.

Leia mais

Amazonense oferece Playstation 4 por uma oportunidade de emprego

Suspeito de matar e esconder corpo da ex-mulher grávida é preso no AM

Veja também