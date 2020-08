Amazonas não registra casos de Covid-19 na rede particular de ensino

| Foto:

Manaus - No próximo dia seis de agosto, o estado do Amazonas completa um mês que retornou, de forma gradual, as aulas presenciais na rede particular de ensino, sem ocorrência de casos de Covid-19. Esse cenário vem sendo acompanhado de importantes medidas e ações de prevenção nas estruturas das escolas, conforme protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Nas escolas, as sinalizações de espaçamento social, lotação das salas limitada a 50% da capacidade, distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras ocupadas, avisos sobre uso de máscara, aferição de temperatura e instalações de estruturas de limpeza e higienização foram implementadas para garantir a segurança e a adoção de novos hábitos de higiene na vida dos alunos e dos trabalhadores da educação.

Essa intensificação das medidas de segurança será realizada nas faculdades particulares da capital, que retornam com as atividades presenciais, no mês de agosto, e na rede pública estadual de ensino, que volta com as aulas, a partir do dia 10 de agosto. O secretário de Estado de Educação e Desporto, Luís Fabian, destaca que esse resultado conquistado fortalece o trabalho do corpo docente que, tão logo, estará atuando também na rede pública estadual de ensino.

"Cerca de 23% dos professores da rede privada também são professores da rede pública. Lá, eles já iniciaram as atividades que estão ocorrendo de maneira absolutamente normal, sem ter uma notificação de Covid no ambiente escolar. Estamos, portanto, prontos para iniciar as nossas atividades, garantindo a proteção dos nossos alunos com uma série de protocolos que precisam ser seguidos".

De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), das 250 escolas, 75% já retornaram com as atividades. Até o próximo dia três de agosto, esse quantitativo deve chegar a 95%. A vice-presidente do Sinepe-AM, Laura Vital, destaca que as orientações e fiscalizações vão se estender também para as unidades de ensino superior da capital.

“A gente continua colocando o protocolo de segurança e todas as medidas sanitárias vêm sendo praticadas diariamente. E isso é um grande recurso para estarmos transcorrendo em todas as nossas instituições. O sindicato já está preparando uma reunião com as faculdades para que possamos fazer esse acompanhamento e tenhamos o mesmo sucesso de retorno que as escolas tiveram".

Estruturas adequadas - Conforme Luís Fabian, 85% das escolas da rede pública estadual estão com as estruturas de prevenção finalizadas. Até o início das aulas, 100% das escolas estarão com os espaços adequados, de acordo com os protocolos da FVS-AM.

"Foram investidos mais de R$ 12 milhões em adequação de estruturas das escolas e em aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Realizamos uma licitação pública nacional para adquirir um milhão de máscaras, dispensers, luvas, álcool em gel e todos os itens necessários e a condição hidrossanitária das escolas para garantir o abastecimento de água de todas essas escolas, dos banheiros, promovemos instalações de pias extras nas portas das escolas e lavatórios", enfatizou Luís Fabian.

Vigilância ativa – Além de todas as medidas de segurança estabelecidas, a FVS-AM implementou também um planejamento que envolve a participação de alunos, conforme explica a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto.

"Montamos um planejamento de vigilância, que nós chamamos de vigilância ativa nas escolas, que é composto de alunos-sentinelas em cada escola. Nós teremos em cada escola uma pessoa que vai ser responsável por receber notificações de casos suspeitos, bem como um aplicativo que nos permite saber em tempo real se existe alguém com a suspeita de Covid para que, imediatamente, sejam acionadas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da FVS, para identificar e testar esses casos e fazer todas as medidas preconizadas de isolamento social", explicou.