Ação da Prefeitura de Manaus e embaixada dos EUA beneficia famílias

Foram entregues 574 cestas básicas e 574 kits de higiene. | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - Como parte das doações realizadas pela parceria da Prefeitura de Manaus com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, 574 famílias em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas com a entrega de 1.148 donativos, entre cestas básicas e kits de higiene, na manhã desta segunda-feira (3), na Agência de Desenvolvimento Local (ADL) Cajual, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul.

As entregas continuam ao longo de toda a semana beneficiando moradores de seis bairros da capital, identificados pela Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), órgão vinculado à Casa Militar de Manaus.

“Hoje, os cadastrados dos bairros Educandos e Crespo foram os principais beneficiados. Durante toda a semana, estaremos distribuindo cestas básicas e kits de higienes para as famílias. É uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto garantir dignidade às famílias vulneráveis de nossa cidade, principalmente nesse período de enfrentamento à Covid-19”, afirmou o secretário-executivo da Defesa Civil, Cláudio Belém.

Donativos

Foram entregues 574 cestas básicas e 574 kits de higiene. A cesta básica é composta por 11 itens, como arroz, feijão, macarrão, farinha, café, entre outros. Já os kits de higiene contêm papel higiênico, água sanitária, sabonete, sabão em barra, desinfetante, multiuso, álcool em gel 70%, esponja dupla face e detergente.



Os itens arrecadados fazem parte de uma doação à Casa Militar feita pela Embaixada norte-americana, que entregou mais de duas toneladas de cestas básicas a famílias carentes da cidade. A distribuição desses donativos segue o planejamento de assistência social da Defesa Civil municipal, que identifica quais as famílias mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, pela cheia dos rios e por situação de aglomeração subnormal.

Para a dona de casa Marinete Souza da Silva, 37 anos, que chegou antes das 7h no local, os itens são um benefício muito esperado pela família. “Eu perdi minha casa no incêndio de 2018 no Educandos e desde lá a prefeitura vem me ajudando. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e a todas as pessoas que se esforçam para nos ajudar. A situação está muito difícil e esse rancho vai ajudar a complementar a alimentação na minha casa”, relatou.

