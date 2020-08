Segurança nas fronteiras terá reforço com a Base Arpão no rio Solimões

A embarcação será atracada no Rio Solimões, entre os municípios amazonenses de Coari e Tefé | Foto: Divulgação Secom





Manaus - O combate ao crime organizado na região fronteiriça será reforçado no Brasil com a Base Arpão (AM), primeira base fluvial da Amazônia Legal no âmbito da Operação Hórus. Com investimento de R$ 17 milhões por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a medida integra as ações do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), coordenado pela pasta em parceria com os Estados. Será entregue, também, a primeira torre de comunicação com rádios móveis e portáteis. A inauguração será nesta terça-feira (4), na cidade de Iranduba (AM).

A embarcação será atracada no Rio Solimões, entre os municípios amazonenses de Coari e Tefé, uma das principais rotas de escoamento de drogas, como cocaína e skank, produzidas em países vizinhos, principalmente na Colômbia e no Peru.



“Essa altura do médio Solimões é considerada um corredor de entorpecentes. Como o crime deságua nessa região e segue para grandes centros urbanos, os agentes de segurança irão fiscalizar embarcações e desencadear ações de combate ao crime organizado”, informa o coordenadorgeral de Fronteiras da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP), Eduardo Bettini.

A Base Arpão comporta cerca de 60 agentes de segurança pública. Para complementar o trabalho de atuação integrada, outras cinco embarcações blindadas e duas lanchas financiadas pelo Governo do Amazonas darão apoio na execução para garantir que os criminosos não desviem a rota. Bettini reforça que a base será um ponto de controle fluvial.

“Embarcações serão paradas e revistadas com objetivo de combater o narcotráfico e garantir, ainda, a segurança da população ribeirinha vítima de ataques de piratas que ficam na região para assaltar embarcações com drogas”, explica.

Vigia

Desde abril de 2019, o Vigia atua com o objetivo de blindar a entrada no Brasil de armas, drogas e produtos contrabandeados pelos cerca de 16 mil quilômetros de fronteira. O programa conta com operações em andamento nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além das divisas do Tocantins e Goiás.

Há nove meses, desde que chegou ao Amazonas, a atuação permanente do VIGIA contribuiu para o prejuízo de R$ 143 milhões ao crime organizado, sendo R$ 4 milhões relacionados ao crime ambiental. O programa contabiliza, também, a apreensão de 8 toneladas de drogas, 474 armas, 49 embarcações e 123 veículos.

Torres de comunicação

Em parceria com o Exército Brasileiro, será instalada, também, a primeira torre de comunicação com rádios móveis e portáteis na cidade de Iranduba (AM). Outros seis equipamentos desse porte também estão sendo instalados nas cidades de Tabatinga, Benjamin Constant, Tefé, Coari, Santo Antônio de Içá e Parintins.

O sistema proporcionará a comunicação e interoperabilidade de excelência entre diversos agentes de segurança pública que atuam na região. Além do investimento de R$13 milhões, a Seopi/MJSP empregou outros R$4,5 milhões para manutenção do sistema e custeio na aquisição de binóculos termais, óculos de visão noturna, equipamentos de comunicação, comando e controle, bem como sistema de rádio georreferenciado.

Até o final deste ano, a Seopi/MJSP vai retomar as agendas com os cursos de capacitação. Os órgãos participantes do 1º Ciclo de Operação da Base Arpão são Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM); Polícia Militar do Amazonas; Polícia Civil do Amazonas; Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas; Departamento de Polícia Técnico-Científica; Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam); Departamento de Polícia Federal; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP/Senasp).





Leia mais

Moradores sofrem com ausência de médicos em UBS na zona Leste