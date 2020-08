Famílias da zona oeste de Manaus são beneficiadas com doações

Mais de 429 famílias foram beneficiadas com a ação | Foto: Reprodução

Manaus - Aproximadamente 429 famílias em situação de vulnerabilidade social, no bairro São Jorge, zona Oeste da cidade, foram beneficiadas com doações. O atendimento aconteceu na escola municipal São Dimas, com a entrega de 1.287 donativos, entre cestas básicas e kits de higiene na manhã desta terça-feira (4).

A ação é realizada pela Casa Militar, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, como parte das doações realizadas pela parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A medida visa ajudar as famílias que passam por dificuldades no período da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.

“Dando continuidade à ação de entrega de donativos, sob a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, hoje estamos beneficiando as famílias em vulnerabilidade que residem nos bairros São Jorge e São Geraldo, conforme planejamento iniciado semana passada”, afirmou o secretário-executivo da pasta, Cláudio Belém.

Belém também ressaltou que a ação acontece até a próxima sexta-feira (7), e mais seis bairros serão atendidos. “Vamos realizar a entrega de donativos ainda nos bairros Aparecida, Centro, Presidente Vargas, Mauazinho, Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo”, explicou.

Agradecimento

A moradora do bairro São Jorge, Daniela Queiroz, agradeceu as doações que vieram em um momento importante para a família. “Como estou desempregada, essas doações serão de grande ajuda para minha família e certamente ajudarão muito os moradores de áreas alagadas”, relatou.

A ação é realizada de forma integrada com a Guarda Municipal, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

Doações

Os donativos são compostos por cestas básicas com 11 itens, como arroz, feijão, macarrão, farinha, café, entre outros. Já os kits de higiene contêm papel higiênico, água sanitária, sabonete, sabão em barra, desinfetante, multiuso, álcool em gel 70%, esponja dupla face e detergente.

Leia Mais:

Drama social: moradores de rua em Manaus vivem em condições desumanas

300 kg de sementes são entregues a agricultores do AM