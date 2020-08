Moradores chegam a esperar uma hora por ônibus no Armando Mendes

As linhas de ônibus 533, 534, 535 e 080 oferecem um serviço precário e deficiente de acordo com os relatos da população local | Foto: Reprodução/Em Tempo

Manaus- Faça chuva ou faça sol, a situação de transporte público no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus não muda, segundo denúncia de moradores. Há cinco anos, eles reclamam junto aos órgãos responsáveis e nunca obtiveram sucesso. As linhas de ônibus 533, 534, 535 e 080 oferecem um serviço precário e deficiente de acordo com os relatos da população local. Em busca de ajuda, os usuários do transporte público procuram o EM TEMPO para fazer a reclamação.

O vigilante Elvis Cardoso precisa sair de casa com duas horas de antecedência para poder conseguir chegar no horário combinado. O ponto de ônibus mais próximo de onde mora, é localizado na rua Itacolomi. Ele relatou que não pode deixar de sair um dia mais tarde, pois, se perder o horário do coletivo, não consegue chegar a tempo no trabalho.

“Foram tiradas duas linhas de transporte que eram alternativas do nosso bairro. Isso prejudicou a todos nós, porque alguns precisam trabalhar no centro e onde moramos são extremidades. A demora é constante, os ônibus são sempre lotados, a gente acaba chegando atrasado no trabalho. Preciso fazer um apelo pelos moradores da comunidade da sharp, estão abandonados. Antes o 080 passava na frente da comunidade, agora ele passa apenas na rotatória da Samsung”, contou o vigilante.

Presidente da associação

O líder comunitário e também presidente da associação dos moradores do Armando Mendes, Josemar Gadelha atua na comunidade há alguns anos e conhece a realidade e os problemas pelo quais os moradores do bairro passam. De acordo com o presidente, a espera acontece tanto com quem está no bairro, como no Centro da cidade e com que pega o ônibus no terminal. O motivo para os usuários é a falta de coletivos necessários para isso.

“Não é de hoje que a associação de moradores reivindica e cobra melhorias a prefeitura de Manaus. Já fizemos abaixo assinado de dois anos atrás com mais de três mil assinaturas, solicitando novos ônibus e o aumento da frota. Mas infelizmente nós não conseguimos. Hoje, o bairro fica à mercê de uma única linha que alimenta. A situação só piora, essa é a nossa revolta. Quem vai para o centro precisa esperar mais de uma hora”, relatou o Josemar.

Reposta da secretaria

O EM TEMPO procurou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o órgão responsável pelo transporte público da cidade. Em resposta, o instituto informou que a denúncia foi encaminhada ao setor de fiscalização de transporte para que a empresa Global seja notificada sobre as dificuldades apontadas pelos usuários. O IMMU anunciou, ainda, que a frota de transporte coletivo será reforçada, em breve, com a chegada de novos ônibus em Manaus.

