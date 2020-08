Agências do Bradesco são denunciadas novamente na Aleam

Manaus - Agências bancárias de Manaus estão se tornando pontos de aglomeração todos os dias. Nesta quarta-feira (5), durante a Sessão Plenária da Assembleia da Legislativa do Amazonas (Alem), o membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, Álvaro Campelo, pediu providências urgentes para que as agências passem a oferecer um atendimento melhor aos consumidores. Além disso, em seu discurso ele também falou sobre as medidas de precaução à Covid-19 que as empresas têm tomado.

Álvaro Campelo relatou uma situação atípica numa agência do Bradesco no Centro que, segundo ele, contraria o Código de Defesa do Consumidor. “Essas empresas não podem esquecer que, em função de certas medidas segurança, necessárias para a saúde dos seus clientes, nesse momento da Covid-19, não podem esquecer outros deveres importantes também. Ontem, me deparei com uma cena deplorável na agência do Bradesco da Avenida Ayrão. As pessoas estavam fazendo saques no caixa eletrônico e, então, chegou o momento em que havia uma grande quantidade de clientes e o gerente, simplesmente, pediu que eles aguardassem do lado de fora da agência para serem atendidos, debaixo de um calor escaldante por volta de 14h”, afirmou o deputado.

O deputado repudiou a medida, já que a agência tem espaço suficiente, fora do que é destinado aos caixas-eletrônicos, para abrigar todos os clientes e vai tomar medidas jurídicas para evitar esse tipo de constrangimento e ilegalidade.

As filas vão até a parte externa da agência | Foto: Divulgação

Itacoatiara

O parlamentar repercutiu, ainda, as inúmeras denúncias recebidas da população de Itacoatiara (distante 175 km em linha reta da Capital). “Eu fico perplexo com a situação triste poe que passa Itacoatiara, em termos de infraestrutura, de limpeza pública, dentre outros serviços. Agora, a Prefeitura vai gastar R$ 1.222.922,00 (um milhão duzentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e dois reais) para trocar a mobília do gabinete do prefeito, vice-prefeito e dos secretários, sendo que o município sequer tem testes rápidos para a Covid-19. Um verdadeiro descaso com a população que vive, certamente, um dos seus piores momentos em termos de administração”, concluiu Álvaro Campelo.

*Com informações da assessoria

