Saiba o que vai mudar no trânsito da Avenida São Jorge em Manaus

Você Já deve ter percebido que a Prefeitura Municipal de Manaus está trabalhando para mudar o trânsito na Avenida São Jorge, mas ainda não deve ter entendido as mudanças que estão vindo por ai. O Portal EM TEMPO vai explicar direitinho, para você não ficar perdido na hora de transitar pelo local.

Quando muda o trânsito por lá?

A partir da próxima terça-feira, 11/8, a avenida São Jorge passará a ter sentido único no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e a avenida Jacira Reis, no sentido Centro/bairro.

A nova circulação viária nos bairros São Jorge e Compensa está sendo implementada pela Prefeitura de Manaus para dar mais fluidez e segurança ao trânsito, reduzindo a retenção de veículos no local.

Como vai ficar o trânsito na avenida Coronel Teixeira?

Com a implementação do sentido único em parte da avenida São Jorge, o fluxo da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro-Centro, será desviado à direita para a avenida Ipase e para a avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à avenida São Jorge.

Quem segue pela avenida São Jorge, sentido Centro/bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à avenida Ipase, à direita para acessar a Jacira Reis, ou seguir em frente, sentido Ponta Negra.

Quem fará a orientação para os motoristas?

As mudanças estão sendo sinalizadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e agentes de trânsito estarão no local para fazer a orientação do novo itinerário.

Como estão sendo feitos os trabalhos no local?

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já pavimentou as vias inseridas no novo itinerário e está fazendo o reposicionamento dos canteiros centrais e fechamento dos antigos retornos. Segundo o diretor de obras, Alessandro Rodrigues, os trabalhos estão em fase final e sendo realizados à noite, para evitar maiores transtornos aos motoristas.

Isso dará mais fluidez ao trânsito?

Sim, a inteção é essa mesmo. Na prática, a alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário. Com a intervenção, dois semáforos serão removidos, no cruzamento das avenidas Jacira Reis, Coronel Teixeira e São Jorge, contribuindo para a fluidez.

E como ficarão os transportes coletivos na área?

Em virtude do novo retorno, as linhas de ônibus que circulam nesse trecho do bairro São Jorge também seguirão o itinerário recém-implantado sem, no entanto, alterar a rota. Nesse trecho passam as linhas 020, 120, 216, 221, 019, 021,122, 211 e 123.

