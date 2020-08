Moradores do Município Carauari no AM sofrem com a falta de energia

| Foto: Reprodução

Carauari- Sem energia, os moradores sofrem com a falha no abastecimento no município de Carauari, situado a 787 quilômetros de Manaus. Segundo os denunciantes, nunca se sabe quando o serviço será interrompido e os prejuízos causados para a população carauariense até o momento são incalculáveis. Cansados com o sofrimento, nesta sexta-feira (7), os populares procuraram o EM TEMPO para fazer a denúncia.

O professor José Amazonas é morador do bairro Eduardo Braga, relatou que durante a tarde da última quinta-feira (6), o serviço de energia foi interrompido às 13 horas sem anúncio prévio da concessionária. De acordo com ele, essa situação está cada vez mais frequente. E mesmo fazendo reclamações junto a empresa, o problema não é resolvido.

“Todos os dias ficamos sem energia aqui na cidade. É uma falta de respeito não apenas com o consumidor, mas com os moradores de Carauari. Sempre o abastecimento foi deficiente, mas nos últimos meses está uma situação insustentável. Desde que a usina de energia foi privatizada a falha do serviço só cresceu. Pago minhas contas todos os meses, e não possuo serviço de qualidade porquê? ”, questionou José.

Manifestação simbólica dos moradores em frente a termelétrica | Foto: Arquivo Pessoal

Ainda na tarde de quinta (6), os moradores respeitando as normas e medidas de prevenção do coronavírus, realizaram uma pequena manifestação em frente a usina de energia da cidade. No local, os moradores pediram explicações e soluções sobre o caso. Com medo de se identificar, um comerciante do bairro Fátima falou sobre seus prejuízos.

“Já perdi quatro caixas de frango porque não tive como guarda-las sem energia. A luz vai embora a qualquer hora do dia, e vai principalmente à noite. Imagine nesse calor, como dormir sem um ventilador ou ar-condicionado. Ninguém olha por nós, estamos abandonados”, contou o denunciante.

Posicionamento da concessionária

Em nota, a empresa Amazonas Energia responsável pelo abastecimento no município, informou que no último domingo (5), ocorreram problemas internos nas conexões do disjuntor, da usina termelétrica de propriedade da Aggreko. As falhas foram corrigidas e o sistema foi normalizado no mesmo dia.

Leia Mais:

Lei Maria da Penha completa 14 anos com maisde 9 mil casos no AM

Incêndio destrói casa na Zona Oeste de Manaus; ninguém se feriu