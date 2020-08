Terapias integrativas são usadas em pacientes pós-covid no AM

As terapias incluem barra de access, meditação, auriculoterapia, utilização de plantas medicinais, reiki, ioga, terapia comunitária integrativa, acupuntura, entre outros | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - Pacientes que tiveram Covid-19 terão um tratamento diferenciado da Prefeitura de Manaus, com terapia utilizando atendimentos em Práticas Integrativas e Complementares (PICs), para auxiliar na recuperação física e mental. A primeira prática de meditação e técnicas de respiração foi iniciada na Unidade de Saúde da Família Dr. José Rayol dos Santos, na Chapada, na zona Centro-Sul, nesta segunda-feira (10).

Ao todo, existem 29 práticas reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que estão disponíveis, como barra de access, meditação, auriculoterapia, utilização de plantas medicinais, reiki, ioga, terapia comunitária integrativa, acupuntura, entre outros.



As Práticas Integrativas Complementares já eram reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006, mas foi em 3 de abril de 2020, pela Lei nº 2.597, sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que as práticas foram regularizadas no município.

Atenção pós-Covid19

Pacientes recuperados da Covid-19 também, podem contar com o serviço de fisioterapia pulmonar de forma gratuita oferecido pela Prefeitura de Manaus, em unidades estratégicas localizadas nos quatro Distritos de Saúde: Sul (Policlínica Castelo Branco), Leste (Policlínica Dr. Antônio Comte Telles), Norte (Policlínica Dr. José Antônio da Silva) e Oeste (Centro Especializado de Reabilitação – CER, no Complexo Oeste de Saúde).

O tratamento geralmente é necessário para as pessoas que se recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus somente após um longo período de internação em que foi necessário o uso de ventilação mecânica. Nesses casos, é exigido que o paciente retorne às suas atividades habituais apenas após um processo gradual, o que ocorre de forma rápida e eficaz com o programa de reabilitação respiratória.

Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), além de atuar para a institucionalização da política municipal de Práticas Integrativas e Complementares, tem trabalhado na qualificação de profissionais e na preparação da rede de saúde para a oferta dos serviços.

“Nessa primeira sessão, nós terapeutas pudemos participar como o ponto de partida para esse serviço que só tem a crescer. É um sonho imenso, já tínhamos um trabalho com a tenda holística para divulgar as práticas e agora demos início dentro das unidades como consulta de rotina”, relatou a terapeuta reikiana, Amariades Pinheiro.

As práticas integrativas são tratamentos reconhecidos pelo Ministério da Saúde, que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. “Além de sintomas físicos esses tratamentos cuidam do lado emocional do paciente. Quando ele chega na unidade, ele é avaliado e, se necessário, encaminhado para o profissional terapeuta”, ressaltou a técnica responsável pelas Práticas Integrativas e Complementares da Semsa, Gabriela Santos.

Prevenção à doenças

O método busca prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão e também como complemento no tratamento de doenças crônicas. “Quem não está doente também pode realizar as Práticas Integrativas e Complementares, mas a princípio vamos atender pessoas que tiveram Covid-19 ou que de alguma forma, pela perda de um ente querido ou devido ao isolamento social, foram afetadas pela pandemia”, comentou Gabriela.

Serviços



Além da USF Dr. José Rayol dos Santos, vão dispor desses serviços as USF José Figliuolo, no conjunto Viver Melhor e Policlínica Ana Barreto (zona Norte); o Centro de Reabilitação Oeste (zona Oeste) e nas USFs Ivone Lima e Silas Santos ( zona Leste).

Para Astride Gouvêa dos Reis, 63 anos, que trabalha em um café, a experiência foi enriquecedora. “Foi uma prática maravilhosa. É a minha primeira vez e, apesar de sentir dificuldade, algo maior me tocou, era algo que eu estava precisando e agora eu me sinto muito melhor do que quando eu cheguei, saio renovada, até minha respiração mudou”, comentou emocionada.

“Eu nunca tinha tido uma experiência desse tipo em uma unidade de saúde, porque é um processo que melhora, principalmente, a saúde pulmonar, então ter isso aqui é excelente”, relatou a aposentada Olenildes da Silva Mendonça, 58 anos, que já realiza a prática da ioga.

