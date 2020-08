Mudanças no trânsito próximo à avenida São Jorge começam a vigorar

Na prática, a alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - O novo retorno na avenida São Jorge, esquina das avenidas Ipase e Jacira Reis, no bairro São Jorge, zona Oeste, começou a vigorar nesta terça-feira (11). A intervenção, segundo a Prefeitura de Manaus, promove mais fluidez ao trânsito, reduz retenções no tráfego e dá mais segurança à circulação viária do local. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vão permanecer no local durante todo o mês de agosto para orientar condutores e pedestres sobre a circulação na área.

Mudanças

Com a nova circulação, um trecho da avenida São Jorge, entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e a avenida Jacira Reis, fica em mão única, no sentido Centro/bairro. Nesse perímetro, a via está com quatro faixas: duas destinam-se ao fluxo Centro/Ponta Negra e duas faixas da esquerda seguem no sentido para o bairro Compensa. Nesse mesmo trecho o condutor poderá acessar à direita livre, em direção à avenida Jacira Reis.



O fluxo da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro/Centro, será desviado à direita para a avenida Ipase e para a avenida Compensa, que terá fluxo em mão única em direção à avenida São Jorge.

Na prática, a alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário. Com a intervenção, dois semáforos foram removidos no cruzamento das avenidas Jacira Reis, Coronel Teixeira e São Jorge, contribuindo para a fluidez.

Sinalização

A área está com sinalizações revitalizadas e ganhará novas placas de orientação de sentido. As faixas de pedestres foram renovadas e outras áreas para travessia segura serão implantadas no entorno.

Um trecho da avenida Compensa, entre as avenidas São Jorge e Ipase, terá placas de proibição de estacionamento no lado esquerdo, a fim de garantir mais segurança aos condutores que trafegam em direção à avenida São Jorge.

O motorista de táxi Adenilson Fraga sempre trafega no local e aprovou a intervenção. “Passo todos os dias neste cruzamento e ficava estressado com a fila grande de carros, para quem ia em direção à Compensa. Agora, acredito que o trânsito vai fluir melhor”, assegurou.

