Escola do AM com servidora infectada pela Covid passa por desinfecção

Manaus - Devido a notificação sobre uma servidora da Escola de Tempo Integral (ETI) Maria do Céu (Cidade Nova, zona Norte), estar com Covid-19, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto realizou um novo procedimento de sanitização no local na última segunda-feira (10).

Além da sanitização, foi iniciado o procedimento de monitoramento da saúde dos estudantes e professores | Foto: Divulgação/Seduc

A sanitização do ambiente é o principal procedimento adotado após o registro de caso positivo em um ambiente escolar e está dentro dos Protocolos de Saúde definidos pela Secretaria de Educação no reinício das aulas presenciais. A unidade, assim como todas as outras 122 escolas que retornaram ontem, já tinham passado por um procedimento antes do reinício das aulas.

Além da sanitização, foi iniciado o procedimento de monitoramento da saúde dos estudantes e professores, conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP) definido previamente, que será acompanhado pelas autoridades em saúde.

Segundo a equipe gestora, a servidora não apresentava sintomas e retornou ao trabalho normalmente. Na noite de ontem (10/08), após um mal estar, procurou assistência médica e realizou o exame. Conforme o documento apresentado pela servidora, o teste foi realizado ontem e o resultado positivo emitido no mesmo dia.

