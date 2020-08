Novo Aripuanã e Apuí serão interligados por pontes no Amazonas

Manaus - Após quase 20 anos de dificuldades logísticas e de mobilidade, o município de Novo Aripuanã vai estar interligado ao município de Apuí com a construção de quatro pontes de madeira ao longo da Rodovia AM-174. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta quarta-feira (12), em solenidade de inaugurações de obras de educação e da saúde na cidade. O investimento é de R$ 4.010.216,75 e as obras iniciam em setembro deste ano.

O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta quarta-feira (12), em solenidade de inaugurações de obras de educação e da saúde na cidade | Foto: Tácio Melo/Secom

"O Estado do Amazonas já contratou, já fez o processo licitatório e vamos construir as quatro principais pontes, a partir do dia 1º de setembro, porque vão ser fundamentais para garantir o escoamento da produção, o direito de ir e vir do cidadão e permitir que um aluno, que mora na comunidade, possa ter acesso a uma escola, e que o paciente, que está na comunidade, possa embarcar num veículo e chegar aqui, na sede do município, e receber o seu atendimento".

Atualmente, o trajeto na estrada é feito por pontes improvisadas, mas que ficam intrafegáveis no período da cheia. As obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

As pontes em madeira serão construídas ao longo da Rodovia AM-174, nos seguintes trechos: Na estrada AM - 174 (Novo Aripuanã x Apuí), localizado no km 22,50 (sobre o rio Aracu); no km 123,50 (sobre o igarapé Açu); no km 182,70 (sobre o igarapé Liberal) e no km 208,70 (sobre o rio Canadá).

Mais investimentos

O Governo do Amazonas está investindo também R$ 5.573.894,90, no município, com as obras e serviços emergenciais de intervenção na AM-174. No sistema viário do município, o investimento é de R$ 1.563.678,12 e contempla a intervenção de 223 quilômetros de extensão. A obra apresenta 82% de conclusão.

