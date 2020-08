Semsa emite nota de pesar por morte da médica Fátima Barbosa em Manaus

A médica atuou por muito tempo na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor Brilhante, na zona Leste de Manaus. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, em nome da secretaria, lamenta a morte da médica ginecologista Fátima Barbosa, ocorrida nesta quinta-feira, 13/8, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), na zona Centro-Oeste, onde se encontrava em tratamento.

De acordo com Magaldo, a médica era profissional exemplar. Atuou por muito tempo na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor Brilhante, na zona Leste de Manaus. Atualmente, Fátima era médica-bolsista pela Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap).

A profissional deixa marido e filhos.

A gestão, em nome de todos os servidores da Semsa, manifesta solidariedade aos familiares e amigos.

