Sejusc emite RG em domicílio a idosos com dificuldades de locomoção

Manaus - O secretário William Abreu, titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), explicou que o serviço é feito por meio de agendamento no Núcleo PcD, localizado na rua Salvador, bairro Adrianópolis. Posteriormente, após análise de documentos, é marcada a ida da equipe até a residência do solicitante para coletar as digitais e emitir o documento.

Para agendamento da emissão de documentos para idosos ou PcDs com dificuldade de locomoção, é necessário apresentar os comprovantes no Núcleo PcD da Sejusc de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h. Os documentos são:



- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia)

- CPF (original e cópia)

- 3 fotos 3x4 (primeira via); 2 fotos 3x4 (segunda via)

- Laudo médico (em caso de PcDs)

- Caso o solicitante seja criança ou adolescente, é necessário o documento de um responsável.

Pessoas beneficiadas

Equipes da Sejusc, realizaram, nesta terça-feira (18), a emissão de documentos para quatro idosos. Um deles, possui 101 anos de idade, enquanto a esposa tem 91 anos. O serviço em domicílio é oferecido pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc.

Um dos casos atendidos pela Sejusc foi na rua do Rosário, bairro São Raimundo. Em uma única residência, a equipe reuniu os dados para emitir RG de um idoso de 101 anos, Mário Bernardo Nascimento, da idosa Denize Barrozo do Nascimento, de 91 anos, e do filho do casal, Francisco Barrozo do Nascimento, de 71 anos. Por conta da idade avançada, os idosos apresentam problemas para sair de casa e recebem auxílio dos filhos e de cuidadoras.

O aposentado João Barrozo, 69 anos, contou que o serviço é de grande importância para a população. “Eles estão precisando para ter a documentação, para o recebimento, para o transporte, então, você tem que estar com os documentos em dia e regularizados. Eu acho muito importante porque devido à idade dos meus pais a melhor forma é ir até a residência”.

Outro atendimento ocorreu na avenida Brasil, bairro Compensa (Zona Oeste), na residência do idoso Manoel Antônio Falcão Barros, 61 anos. Devido a uma compressão medular que afetou os membros superiores e inferiores, Manoel perdeu o controle das mãos, o que dificulta assinatura de documentos e benefícios. A esposa, Maria das Graças Ribeiro da Gama, conta que a limitação passou a exigir outro tipo de carteira de identidade.

“A gente tinha muita dificuldade até porque a gente chegava no banco e sempre queriam que ele assinasse e, quando olhavam para a identidade dele, falavam que a identidade não servia mais. Para mim foi ótimo porque ajuda a família toda. Então, você chegar em um local e você não poder mostrar que é um cidadão, isso é complicado”, destacou.

