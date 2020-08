Prefeitura diz que ciclovias ainda não estão liberadas para ciclistas

| Foto: Ione Moreno/Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus informou nesta quarta-feira (19), por meio de nota, que a circulação de ciclistas ainda não está liberada nas “Ciclofaixas Recreativas” da avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como avenida das Torres, entre as zonas Leste e Norte, nem a localizada na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.



Ainda de acordo com a prefeitura, os serviços de implantação seguem em execução e contemplam, ainda, outras áreas da cidade, bem como a implantação de ciclovias, que integram um pacote que totalizará 47,5 novos quilômetros de espaços destinados para a modalidade.

Ainda de acordo com a prefeitura, os serviços de implantação seguem em execução e contemplam, ainda, outras áreas da cidade, | Foto: Ione Moreno/Secom

Após a conclusão das obras, o que está previsto para setembro, a ideia da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que coordena os projetos de esporte e lazer do município, é isolar as áreas recreativas com cones e profissionais capacitados para orientar as pessoas interessadas em pedalar ou se exercitar nos espaços, nos moldes do que acontecia na avenida Coronel Teixeira, com a “Faixa Liberada na Ponta Negra”.

| Foto:

Ações suspensas devido à pandemia

Vale destacar que, por conta da pandemia do novo coronavírus, essas ações ainda estão suspensas, de modo a manter o isolamento social e a prevenção ao contágio da Covid-19. Portanto, a Prefeitura de Manaus recomenda a não utilização para atividades de ciclistas solos ou grupos de bicicleta nas “Ciclofaixas Recreativas” das avenidas das Torres e Itaúba, até que os locais estejam liberados e com suas estruturas de apoio prontas para garantir a segurança da população.

Leia mais:

Manaus vai ganhar mais 47 quilômetros de ciclovias

Promessa de novas ciclovias é alternativa de mobilidade em Manaus