Boletim mostra gráfico de óbitos ocorridos em pico da pandemia no AM

Manaus - A partir da edição desta quarta-feira (19), o Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), passa a incluir um gráfico específico com dados oriundos do processo de revisão e qualificação de óbitos ocorridos em meses anteriores. A reclassificação segue os novos critérios do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que passou a considerar óbitos por Covid-19, também por regras clínicas e exames de imagens.

Por meio do gráfico, é possível verificar a reclassificação por data de ocorrência dos óbitos que atendem aos critérios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag-não especificado), realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.

Nesta edição, foram reclassificados quatro óbitos antigos das seguintes cidades do interior: (1) Manacapuru, (1) Santo Antônio do Içá, (1) Codajás e (1) Ipixuna, totalizando 3.537 óbitos por Covid-19 no Amazonas. É importante salientar que os novos critérios de encerramento de óbitos por Covid-19 elevam os dados gerais, mas não refletem o momento atual, pois, tratam-se de óbitos em investigação que ocorreram no pico da pandemia e que agora, serão incluídos na contagem geral do Amazonas.

Pico da pandemia

Entre os óbitos que ocorreram de abril a junho, durante o pico da pandemia do novo coronavírus, 177 foram investigados e 148 foram reclassificados para Covid-19 até esta quarta-feira (19), aumentando o número geral de mortes pela doença.

Além disso, desde segunda-feira (17), a FVS-AM inclui, na edição do Boletim Diário, os gráficos detalhados dos últimos quinze dias dos principais indicadores, tais como: hospitalizações, casos confirmados, óbitos das últimas 24 horas e diagnósticos por exame RT-PCR ou teste rápido, que demonstram o cenário atual da pandemia no Estado.

Dados atuais

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.181 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus, sendo cinco deles, ocorridos nas últimas 24 horas.

No interior, são 58 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.352, sendo que quatro deles ocorridos nas últimas 24 horas. A lista inclui Manacapuru (142); Parintins (107); Coari (105); Tefé (84); Tabatinga (79); Humaitá (67); Itacoatiara (61); São Gabriel da Cachoeira (49); Iranduba (46); Autazes (36); Benjamin Constant (36); Maués (33); Lábrea (30); Manicoré (27); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (24); Presidente Figueiredo (24); São Paulo de Olivença (23); Borba (22); Santo Antônio do Içá (20); Fonte Boa (18); Careiro (17); Jutaí (16); Rio Preto da Eva (17); Tonantins (14); Santa Isabel do Rio Negro (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Barreirinha (12); Guajará (11); Anori (11); Boca do Acre (11); Novo Aripuanã (11); Uarini (9); Nhamundá (9); Amaturá (8); Carauari (8); Beruri (8); Juruá (7); Novo Airão (7); Itapiranga (6); Caapiranga (6); Urucará (6); Eirunepé (5); Tapauá (5); Silves (5); Itamarati (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Codajás (3); Ipixuna (3); Boa Vista do Ramos (2); São Sebastião do Uatumã (2); Japurá (1) e Envira (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí e Canutama.

Pessoas recuperadas

Nesta quarta-feira, a FVS-AM confirma a recuperação de mais 627 pessoas, nas últimas 24 horas, chegando a 96.369, o que representa 84% dos casos confirmados da doença.

Novos casos de infectados

Foram confirmados mais 711 casos da doença no Amazonas, nesta edição do boletim. Destes, 56 são casos novos que foram confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 655 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Conforme o boletim, foram confirmados nove óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 3.533 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, de terça-feira (18), foram 32 sepultamentos e cinco óbitos em domicílio, sendo quatro por Covid-19.

Pacientes acompanhados

O boletim aponta ainda que 13.686 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 16% dos casos confirmados ativos.

Há 165 pacientes internados, sendo 107 em leitos clínicos (12 na rede privada e 95 na rede pública) e 58 em UTI (22 na rede privada e 36 na rede pública). Outros 67 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 45 estão em leitos clínicos (21 na rede privada e 24 na rede pública) e 22 estão em UTI (14 na rede privada e oito na rede pública).

Ocupação de leitos

Conforme os números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), nesta terça-feira (18), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 24,4%. Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 26,4%.

Notificação

Em Manaus, foram notificados 119.489 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 152.837.A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Cinco municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Apuí, Carauari, Manicoré, Maués e São Paulo de Olivença.

Municípios – Dos 113.592 casos confirmados no Amazonas, 40.050 são de Manaus (35,26%) e 73.542 do interior do estado (64,74%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.790); Parintins (3.803); São Gabriel da Cachoeira (3.732); Manacapuru (3.550); Tefé (3.356); Humaitá (2.753); Barcelos (2.352); Lábrea (2.177); Itacoatiara (2.027); Presidente Figueiredo (1.932); Santa Isabel do Rio Negro (1.904); Eirunepé (1.736); Tabatinga (1.731); Iranduba (1.701); Benjamin Constant (1.536); Ipixuna (1.337); Rio Preto da Eva (1.286); Maués (1.268); Careiro (1.243); São Paulo de Olivença (1.243); Manicoré (1.211); Autazes (1.210); Alvarães (1.205); Santo Antônio do Içá (1.173); Pauini (1.151); Boca do Acre (1.041); Tapauá (968); Guajará (865); Carauari (861); Atalaia do Norte (853); Nova Olinda do Norte (850); Barreirinha (825); Urucurituba (762); Fonte Boa (756); Anori (729); Beruri (713); Borba (696); Novo Aripuanã (667); Uarini (652); Anamã (645); Itapiranga (610); Nhamundá (591); Amaturá (583); Tonantins (571); Itamarati (550); Urucará (549); São Sebastião do Uatumã (526); Juruá (478); Manaquiri (451); Maraã (437); Japurá (414); Canutama (374); Jutaí (339); Novo Airão (317); Boa Vista do Ramos (309); Caapiranga (278); Silves (257); Codajás (207); Careiro da Várzea (150); Envira (135) e Apuí (126).

