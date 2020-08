Em Manaus, Jorge Teixeira ganha escadão que facilita acesso às ruas

| Foto: Ingrid Anne / Seminf

Manaus - Os moradores da rua Camarão, na terceira etapa do Jorge Teixeira, zona Leste, agora têm uma nova área de acesso ao local, através de uma escada que interligará as ruas Camarão e Tambaqui. A obra é da Prefeitura de Manaus e beneficia mais de cem famílias, que moram na região. O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atende a um apelo da comunidade, que há mais de 20 anos se utiliza da área de forma improvisada.

Com a obra, a escada, agora com 147 degraus, irá dar melhor acesso à via principal do bairro, facilitando a circulação dos moradores à área de transporte coletivo, escolas e unidades de saúde. De acordo com o chefe de Distrito de Obras da Seminf, Flávio Lima, a demanda era uma solicitação antiga da comunidade, e o local era utilizado de forma perigosa.

“Neste trecho tinha apenas um pedaço de escada construído pelos próprios moradores há anos, mas era algo arriscado. Fizemos o restante de toda a escadaria em alvenaria, e, agora, os moradores terão uma locomoção de qualidade”, destacou.

Os moradores da área comemoram a chegada dessa obra. O comunitário Jessé Sena Barros, que mora há 25 anos no local, disse que a situação era um sofrimento, e em dias de chuva só piorava. “Lutamos uma vida inteira por isto. A alegria dos moradores é imensa, pois várias pessoas se acidentaram acessando a via. Essa é uma conquista enorme, olhar e ver as pessoas caminhando na porta de casa sem se machucar”.

Além da implantação da escada, outras ruas do bairro irão receber equipes de infraestrutura. Os trabalhos devem ser iniciados pelas ruas Sarapó, Puraquê e Eldorado.

Leia mais

Quer castrar seu 'bichinho'? CCZ já agenda procedimentos em Manaus