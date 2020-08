Aumentou o uso de carros por app nas periferias de Manaus

Os números são de uma pesquisa realizada em Manaus, pela empresa de transporte por aplicativo 99 | Foto: Internet

Manaus -Moradores das periferias estão utilizando o transporte por aplicativo com maior frequência (52%) para evitar aglomerações e contaminação pelo coronavírus no deslocamento (28%). Entre os entrevistados, 42% cumpriram o isolamento social no período de quarentena e saíram apenas para o necessário. Outros 58% afirmaram já ter voltado efetivamente para as ruas nos últimos três meses. Os números são de uma pesquisa realizada em Manaus, pela empresa de transporte por aplicativo 99.

O aumento no uso de transporte pelo app da empresa teve um aumento de 21% nas viagens realizadas pelo quartil mais pobre da capital amazonense. Por outro lado, ainda entre os meses de fevereiro e agosto, as corridas feitas pela parcela mais rica caiu 3% .



Os carros por app têm sido essenciais na rotina de quem mora na periferia de Manaus e está vivendo mais os bairros. Dos entrevistados, 70% disseram usar os carros por app para fazer compras essenciais, como mercado e farmácia. Os aplicativos também são uma das opções mais usadas por aqueles que precisam realizar consultas e atendimentos em hospitais e em dentistas (71%) .

Perfil dos moradores das periferias de Manaus



Dos passageiros que transitam nas áreas pesquisadas de Manaus, 84% moram com a família, 50% têm filhos e 80% declararam pertencer às classes C, D e E.

Dos entrevistados, 89% estão utilizando o carro por app: 52% já usavam o serviço e passaram a utilizar mais durante a pandemia, 37% continuam usando com a mesma frequência de antes e 5% não utilizavam e passaram a usar.

O carro próprio não é uma opção para a maioria: 74% dos entrevistados afirmam não ter um veículo e 60% não pretendem comprar um nos próximos seis meses, em que pese haver um desejo pelo uso automóvel próprio como meio de locomoção (17%), atrás ainda do carro por app (56%).

O deslocamento por carro como passageiro, seja de familiares, amigos ou conhecidos, já era utilizado e passou a ser ainda mais durante a pandemia (24% dos entrevistados) . Já a locomoção a pé é feita por 44% dos pesquisados, sendo que 19% afirmaram estar usando mais esta alternativa como meio de deslocamento.

Periferia

Somado a isso, 91% dos respondentes das periferias de Manaus sofreram algum impacto econômico significativo em suas finanças e afirmam que passaram a viver mais o próprio bairro, comprando e realizando serviços perto de casa, durante a pandemia. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em maio, Manaus apresentou 18,5% de taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano, média superior à nacional, que ficou em 12,2%.

Essas são algumas das conclusões da pesquisa "Como as periferias se reconectam com a cidade", realizada no final de julho pela 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana. A empresa investigou a mobilidade urbana durante a pandemia nos bairros periféricos de seis capitais brasileiras e identificou mudanças de comportamento entre os passageiros. Em Manaus, foram entrevistados usuários de aplicativos nas regiões Cidade Nova e Compensa, localizados na zona oeste; São José Operário e Jorge Teixeira, localizados na zona leste.

Diante do aumento da utilização dos apps no dia a dia, os deslocamentos para o trabalho na capital amazonense passaram a ser realizados majoritariamente por esse meio para 43%, já 40% seguem utilizando os ônibus. Vale ressaltar que 49% utilizavam o transporte público para se deslocar antes da pandemia.

Existe o desejo em utilizar meios de deslocamento que ajudem na percepção de segurança contra a Covid-19, evitando aglomerações. Além disso, a maioria passou a utilizar a modalidade por comodidade (46%), segurança física, para evitar assaltos (42%) e o valor por trajeto (36%).

"A pesquisa reflete nosso compromisso para democratizar o acesso às cidades por meio do transporte. Antes da pandemia, a maioria das nossas corridas já ocorriam fora do centro expandido. Diante de um impacto econômico e social tão grande, vimos a demanda nas regiões periféricas crescer ainda mais. O aumento de viagens realizadas pelos quartis mais pobres das cidades é uma tendência por todo o Brasil. E, por isso, estamos focados em garantir soluções acessíveis e seguras para todos", explica a diretora de Comunicação da 99, Pâmela Vaiano.

Com informações da assessoria

