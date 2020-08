Homens são baleados e um morre durante roubo no Alvorada em Manaus

Os policiais da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência na madrugada deste sábado (29) | Foto: Beatriz Araújo

Manaus - Um homem foi baleado e outro acabou morto durante um roubo na madrugada deste sábado (28) na rua Ipanguaçu, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. As vítimas conduziam uma motocicleta quando foram surpreendidos pelos infratores.

O crime aconteceu por volta de 2h24 da madrugada, quando um jovem identificados como Pablo Leonardo da Silva Pereira, 28 anos, trafegava pelo bairro em uma motocicleta de cor vermelha, placa JXX-6662, com um colega conhecido como “Leo”, quando foram surpreendidos por dois indivíduos em uma outra moto. A dupla de criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra os jovens.

Durante o crime, os infratores atiraram na perna direita de Pablo Leonardo e na nuca de “Léo”, que não resistiu ao ferimento e morreu no local. Segundo a vítima, após efetuarem os disparos, ainda roubaram a motocicleta das vítimas e fugiram.

De acordo com os policiais da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a moto foi encontrada logo depois, abandonada na rua I, do mesmo bairro. Os autores do crime não foram identificados e a polícia segue investigando o caso.

