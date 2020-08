Manaus amanheceu mais fria neste sábado (29)

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão para este dia é de sol com algumas nuvens e chuva rápida. | Foto: Michel Dantas/Arquivo Em Tempo

Manaus- Depois de virar meme, a notícia de que uma frente fria poderia chegar a região Norte, Manaus registrou queda nas temperaturas dos últimos dias. Neste sábado (29) , os termômetros registram 29 graus e tempo nublado. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão para este dia é de sol com algumas nuvens e chuva rápida.

Os internautas curtiram muito esta manhã com o clima mais ameno e o manauara raíz está sentindo frio e trata logo de registrar o momento, através de comentários nas redes sociais:

“Manaus meu ciúme é você?”, “Não vou sair da cama hoje”, “Agora eu uso meu casaco”, “Muito cheiro de naftalina por aqui”.

De acordo com as previsões do Sipam, ao que tudo indica esse clima deve continuar até o próximo dia 03 de setembro. O meteorologista Renato Sena, em entrevista para a imprensa, revelou que a região central do Amazonas terá um aumento de nebulosidade.

“Temos observado as temperaturas máximas na casa de 35, 36 graus centígrados como registrados no último domingo. Se por ventura gente receber entrada do sitema frontal atingido o sul do estado, vamos ver uma queda da ordem 27 e 28 graus a temperatura máxima do ar”, destacou o especialista.

