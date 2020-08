Cratera se abre após canos estourarem por baixo do asfalto, em Manaus

Manaus - Na manhã deste sábado (29), moradores do entorno da Rua Topázio, bairro Nova Floresta, ganharam uma 'piscina' de lama no meio da rua. O asfalto cedeu após canos embaixo dele estourarem e espalharem água pelo local. Um caminhão chegou a ficar preso no buraco e precisou ser retirado com guincho.

De acordo com Jorge Neto, 39, autônomo na área, tudo aconteceu por volta das 6h da manhã deste sábado.

"De manhã cedo o cano estourou, aí como você pode ver espalhou lama aí na rua. O asfalto ficou fofo e logo depois passou um caminhão baú. Quando a roda pegou em cima da parte molhada, a rua cedeu e o veículo ficou preso", conta ele.

Caminhão ficou preso no buraco | Autor: Reprodução

Preocupação persiste

Em visita ao local, o EM TEMPO constatou que outra parte do asfalto ainda está com um aspecto 'fofo', como se estivesse prestes a desabar. A rua Topázio, onde se encontra a cratera, é central e movimentada.

Esboçou a mesma preocupação com acidentes a idosa Tereza Melo, dona de um mercadinho em frente ao local do buraco.

Asfalto ficou rachado e com marcas de lama | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

"Tá um perigo isso aí. Pode ver que ainda tem outras partes do asfalto querendo cair, rachadas. A todo momento tem carro passando aí, inclusive os pesados como ônibus e caminhões", contou a autônoma.

Durante a entrevista, um ônibus tentou passar ao lado do buraco e a idosa ficou aflita, pedindo que o motorista desse ré e não passasse próximo à cratera. Segundo ela, o medo é que mais um veículo ficasse preso ali.

Ônibus tenta passar próximo ao buraco | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Reparação do buraco

A equipe do EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para tratar do problema. No entanto, segundo a assessoria da pasta, por se tratar de cano estourado, a resposta é exclusiva da empresa que fornece o serviço de água.

Morador registrou o momento em que a água vazou embaixo do asfalto | Autor: Reprodução

Por sua vez, a concessionária Águas de Manaus informou que irá averiguar a situação mencionada para entender todos os detalhes. Confira abaixo a nota oficial.

A Águas de Manaus informa que enviará uma equipe técnica até a rua Topázio, no bairro Nova Floresta, para verificar a situação informada pelos moradores para constatar se a situação é de responsabilidade da concessionária. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

