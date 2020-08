Manaus tem domingo sem mortes por Covid mas interior registra vítimas

Manaus soma 42.398 casos do coronavírus, o que representa 35,31% dos infectados totais do Amazonas | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus - A capital do Amazonas , que já viu mais de 100 enterros por dia em abril, não registrou nenhuma morte por Covid-19, neste domingo (30). Por outro lado, o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), identificou três mortes causadas pela doença no interior, que ainda vive o pico da pandemia no Estado.

Com os números deste final de semana, Manaus continua a ter 2.246 óbitos pela doença, já o interior possui, 1.393. Além da capital, o Top 5 das cidades com mais casos fatais da doença é composto por Manacapuru (148), Parintins (109), Coari (105), Tefé (85) e Tabatinga (79).

Dos 62 municípios do Amazonas, apenas três não possuem registro de óbitos por Covid-19. São eles: Anamã, Apuí e Canutama.

Infectados e curados

No boletim deste domingo, a FVS-AM confirmou mais 176 recuperados da Covid-19 no Amazonas, só na últimas 24h. Com as novas adições, o total de casos agora passou para 101.952.

Em relação a infectados, o Amazonas registrou mais 201 novos pacientes, dentre moradores da capital e interior. Desde o início da pandemia, Manaus soma 42.398 casos do coronavírus, o que representa 35,31% dos infectados totais do Amazonas. O interior lidera em números, com 77.662 registros, ou seja, 64,69% dos pacientes.

Internados e suspeitos

No boletim, há ainda dados sobre atuais acometidos pelo coronavírus. De acordo com a FVS-AM, atualmente há 191 pacientes em observação, dos quais 113 estão em leitos clínicos (24 na rede privada e 89 na pública) e outros 78 estão em UTI (32 na rede privada, 46 na pública).

Além dos internados, há ainda 75 pacientes em unidades hospitalares que são considerados suspeitos para a Covid-19. 45 deles estão em leitos clínicos (30 na rede privada, 15 na pública) e 30 na UTI (26 na rede privada, quatro na pública). Todos aguardam diagnóstico para saber se têm a doença.

Falta de dados

De acordo com o boletim da FVS-AM, 21 municípios não atualizaram o sistema de informação que une todos os dados das secretarias municipais de saúde e permite o boletim do Estado.

As cidades que se abstiveram de preencher os dados da pandemia são: Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Beruri, Canutama, Carauari, Codajás, Humaitá, Japurá, Juruá, Jutaí, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá, Tonantins e Uarini.

Leia mais

PM faz discurso emocionante após atender ocorrência de homicídio no AM