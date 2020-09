Aberto cadastro municipal de artistas e espaços culturais de Manaus

Podem se cadastrar pessoas físicas, pessoas jurídicas e espaços culturais, com ou sem personalidade jurídica | Foto: Michael Dantas

Manaus - Com o objetivo de mapear o setor cultural da capital, a Prefeitura de Manaus lançou nesta terça-feira (2), o cadastro municipal de trabalhadores da cultura, bem como de empresas e espaços culturais. O cadastro é on-line e seguirá aberto até o dia 20 de dezembro deste ano.

Podem se cadastrar pessoas físicas, pessoas jurídicas e espaços culturais, com ou sem personalidade jurídica, desde que atuem e residam no município de Manaus. Os formulários de cadastro e o edital com todos os critérios exigidos estão disponíveis no site da Prefeitura de Manaus, em www.manaus.am.gov.br na aba Manauscult.

“O objetivo é dar continuidade ao cadastramento municipal iniciado em 2013, de forma que a gestão possa realizar um mapeamento profissional e socioeconômico que abarque a pluralidade de trabalhadores, empresas e espaços culturais que temos na cidade, nos mais diversos segmentos artísticos e culturais”, destacou o vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), José Cardoso.

“Além disso, apenas no caso dos espaços culturais, o cadastro também é uma etapa obrigatória para os espaços que solicitarem auxílio posteriormente, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc”, completou.

Edital

Os artistas, empresas e espaços culturais interessados deverão preencher os formulários on-line para o cadastro e fazer upload dos documentos necessários, como portfólio com comprovações de atuação na área. Todos os critérios estão descritos no Edital de Chamada Pública nº 001/2020, publicado na edição n° 4.917, do Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira, 1°/9, e disponível na íntegra também no site da prefeitura.

Os resultados com os credenciamentos aprovados serão divulgados quinzenalmente no site da Prefeitura de Manaus, e os credenciamentos indeferidos terão até três dias úteis após a publicação dos resultados para apresentar recurso.

Com informações da assessoria

