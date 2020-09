Multinacional doa equipamentos para Cozinhas Comunitárias de Manaus

São oito equipamentos de ar-condicionado, dois bebedouros de água, dois depuradores, dois fogões de seis bocas, dois micro-ondas, quatro freezers horizontais, dois liquidificadores, dois multiprocessadores e dois refrigeradores. | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus recebeu um total de 26 eletrodomésticos doados pela multinacional Eletrolux para reforçar as Cozinhas Comunitárias do município, que beneficiam milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. A doação, realizada na tarde desta quarta-feira (2), foi recebida pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

“Para as nossas cozinhas, essa doação é muito importante porque ajuda a melhorar a qualidade dos nossos atendimentos e também o ambiente de trabalho para as nossas servidoras. É mais uma doação que vai fortalecer o trabalho de assistência da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto e que tem a atenção solidária da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro”, declarou a secretária da Semasc, Suzy Anne Zózimo.

As Cozinhas Comunitárias, que atendem por dia mais de 1,2 mil pessoas com refeições, receberão reforço com oito equipamentos de ar-condicionado, dois bebedouros de água, dois depuradores, dois fogões de seis bocas, dois micro-ondas, quatro freezers horizontais, dois liquidificadores, dois multiprocessadores e dois refrigeradores.

“Para chegar às populações mais vulneráveis, contamos com as doações e participação da iniciativa privada e da sociedade civil. Esperamos que iniciativas como essa da Eletrolux sejam repetidas por outras empresas, fortalecendo nossa atuação, chegando cada vez mais em mais pessoas”, declarou a diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Semasc, Cleo Freitas.

O diretor de operações da Electrolux em Manaus, Hamzah Nasser, destacou o compromisso da multinacional em auxiliar a Prefeitura de Manaus nas iniciativas de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Com esse período de pandemia, se torna ainda mais importante a nossa atuação. Faz parte da nossa responsabilidade social incentivar a realização de ações que venham promover o desenvolvimento pessoal. Esses equipamentos, que passarão a fazer parte das cozinhas comunitárias, não estarão destinadas apenas a fazer os alimentos. Queremos que as pessoas possam aprender a arte culinária e, quem sabe, se tornem empreendedoras nessa área”, salientou Nasser.

