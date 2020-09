Pias de prevenção à Covid-19 voltam a ser alvo de vandalismo em Manaus

Na praça da Matriz, no Centro de Manaus, só resta a estrutura de apoio, feita em alvenaria | Foto: Lucas Silva

Manaus – Durante o agravamento da pandemia em Manaus, em abril deste ano, 19 pias de prevenção ao novo coronavírus, foram instaladas em pontos estratégicos para facilitar o acesso à higienização das mãos, dos moradores de rua e transeuntes, segundo a assessoria da concessionária Águas de Manaus e Prefeitura de Manaus. Porém, algumas delas tiveram que ser substituídas e outras retiradas, pois, sofreram vandalismo e foram danificadas.



Das 19 estruturas, quatro foram instaladas em locais estratégicos como em bases do Samu, uma na estrutura da escola onde funcionou o Hospital de Campanha Municipal e 14 equipamentos em espaços públicos da cidade, como praças e outros locais de grande circulação.

Depredação



No entanto, a depredação de pias metálicas obrigou a retirada do equipamento, em alguns lugares, incluindo o acionamento por pedal, o dispensador de sabão e o cartaz informativo com o passo a passo da higienização.

Em maio, uma semana após a instalação dos equipamentos de higienização, as pias das antigas Praças da Saudade e Polícia, foram reinstaladas devido a furto e depredação | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Em maio, uma semana após a instalação dos equipamentos de higienização, as pias das antigas Praças da Saudade e Polícia, foram reinstaladas devido a furto e depredação. Nesses dois último locais, as estruturas foram substituídas por uma nova.

Neste mês, na Praça XV de Novembro (Praça da Matriz), só resta a mureta de apoio, feita em alvenaria e até agora, outra estrutura não foi recolocada no lugar.

A autônoma, Eulina Bittencourt trabalha no local. Segundo ela, alguns moradores de rua não souberam aproveitar o benefício.

“Foi muito bom a prefeitura ter colocado a pia, mas os moradores de rua tomavam banho e retiravam a torneira. Assim não tem como a pia aguentar”, afirma.

Segurança



Já o comerciante Luiz Eduardo Silva, faz uma crítica sobre a falta de segurança. “A Guarda Municipal precisa estar mais presente para zelar o patrimônio público. O que falta, também, são banheiros públicos, pois têm pessoas querendo pagar para usar um banheiro no Centro e não tem. Talvez, se tivessem banheiros, os moradores não teriam feito isso”, opina.

Sobre a falta de vigilância, o autônomo, Thiago Silva diz que tem policiamento, mas não o tempo todo. “Aqui na Matriz tinham duas pias, hoje não tem mais nenhuma. Sempre tem a presença de guardas aqui, mas eles não ficam fixo. A ideia de colocar as pias foi maravilhosa, mas deviam ter mais vigias em tempo constante”, sugere.

Rondas da guarda municipal

Estrutura instalada na praça Heliodoro Balbi no Centro de Manaus | Foto: Lucas Silva

Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Manaus (Semcom), a Guarda Municipal realiza rondas nos locais de instalação das pias, diariamente. Em casos de danos e depredação, a população pode realizar a denúncia pelo Disk 153.

Quantitativo



A concessionária Águas de Manaus não quis informar a quantidade de pias reinstaladas na cidade. No entanto, enviou uma nota ao EM TEMPO, explicando a importância de fazer a denúncia logo após presenciar uma cena de vandalismo. Leia a nota na íntegra: “Mesmo com essas medidas de conservação do patrimônio, a concessionária lembra que o vandalismo é uma questão de Segurança Pública, que vai além das competências da empresa. Diante da redução dos casos de Covid-19 na cidade, a concessionária vem fazendo um levantamento de todos os equipamentos que foram danificados nas ruas da cidade e estuda a continuidade do projeto com a Prefeitura.

A Águas de Manaus reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa ou denúncia de vandalismo das pias, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site www.aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP. A população também pode fazer denúncias sobre depredação e vandalismo às autoridades policiais”.

Penalidade



Segundo o Código Penal, artigo 163, parágrafo III, quem destruir "o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista" pode sofrer "detenção de seis meses a três anos, e ainda multa, além da pena correspondente à violência"

Leia mais:

Amazonas inicia setembro com 102.686 pessoas recuperadas da Covid-19

Governo inaugura nova feira de produtos regionais na Zona Oeste