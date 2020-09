Teste de Covid: Há mais de mil vagas para profissionais da Educação-AM

Segundo o levantamento, para quarta-feira (9), há 316 vagas disponíveis no aplicativo Sasi, enquanto que para a quinta-feira (10), existem 420 e, na sexta (11), 290. | Foto: Divulgação/Seduc

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto tem mais de mil vagas disponíveis para a testagem de Covid-19, para profissionais que atuam em escolas, esta semana. Segundo o levantamento, para quarta-feira (9), há 316 vagas disponíveis no aplicativo Sasi, enquanto que para a quinta-feira (10), existem 420 e, na sexta (11), 290.

A testagem pode ser feita por todos os profissionais da Educação da rede pública estadual que atuam nas escolas de Manaus, independente de a escola ter voltado às atividades presenciais ou não.

Para realizar o teste, é necessário agendar previamente no aplicativo Sasi, escolhendo a data e horário disponíveis. O resultado sai no mesmo dia e é informado pelo e-mail que o profissional indicar no agendamento. Para Manaus, cerca são 15 mil testes disponibilizados.

Testagem

De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), de 18 a 1º se setembro, 3.140 servidores foram testados Desse total, 2.228 tiveram resultado negativo, 922 positivos com presença de anticorpos, 693 (igg) fora do período de transmissão e 229 (Igm) infecção recente.

O profissional que tiver resultado positivo em algum dos exames ficará 14 dias afastado do ambiente escolar e retornará após esse período.

Todas as 123 unidades de ensino que retornaram foram adaptadas para obedecer aos protocolos bem definidos de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e equipamentos de proteção individual (EPIs), monitoramento da saúde dos alunos, higiene pessoal e dos ambientes escolares e redução de 50% dos estudantes nas aulas presenciais.

Além disso, todas as unidades dispõem de pias extras instaladas para massificar o reforço da higiene pessoal e mais de 16 mil dispensers de álcool em gel estão instalados nas unidades de ensino. Essas são as principais orientações da FVS-AM que também estão sendo adotadas em todos os ciclos de reabertura das atividades não essenciais.

Com informações da assessoria

