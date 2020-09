Atenção: Haverá mudanças no trânsito da Constantino nesta quinta (10)

A obra de modernização do T1 faz parte do projeto de mobilidade urbana | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - Um trecho da avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, ao lado do Terminal de Integração 1, será interditado para mais uma etapa da obra de reconstrução da estrutura, a partir das 21h desta quinta-feira (10), realizada pela Prefeitura de Manaus. Durante a interrupção temporária do tráfego, que deverá se estender até às 4h do dia seguinte, veículos e ônibus serão desviados. A estimativa é de que a via esteja totalmente liberada no início da manhã de sexta-feira (11).

A interrupção será para dar continuidade aos serviços de demolição da estrutura de concreto do terminal. Durante a interdição, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estarão posicionados para fazer os desvios e orientar condutores sobre as opções de tráfego.

Mudanças

Os veículos que seguem pela Constantino Nery, sentido Centro, serão desviados à esquerda, no retorno da avenida Airão; depois, acessam a avenida Álvaro Maia até chegar na avenida Comendador Clementino e continuar em direção ao Centro. Quem segue pela avenida Kako Caminha deverá acessar a alça superior do viaduto sobre a Constantino Nery e seguir até a Comendador Clementino, em direção ao Centro. Moradores da área terão acesso ao trecho interditado.

Ônibus

As linhas de transporte coletivo que vêm da Constantino Nery, sentido Centro, deverão entrar à direita na avenida Kako Caminha e seguem até o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou (avenida Brasil), onde retornam para seguir em frente pela avenida Senador Álvaro Maia até a avenida Comendador Clementino. Na Comendador, os coletivos deverão seguir pela avenida Leonardo Malcher até a avenida Epaminondas, com acesso ao Centro. No sentido Centro/bairro, não há alteração de itinerário.

Obras do T1

A obra de modernização do T1 faz parte do projeto de mobilidade urbana, lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e que integra as principais vias no eixo Norte-Sul da cidade. Além da demolição nesta quinta-feira, durante o dia, os serviços continuam com a demolição do pavimento rígido dentro do terminal para, na sequência, dar início às fundações.

