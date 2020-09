Semed inicia ajuste de matrículas do ensino fundamental em Manaus

Não haverá atendimento presencial na sede da Semed | Foto: Eliton Santos/Semed

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai abrir o período para ajustes de matrícula para as vagas remanescentes no ano letivo de 2020, a partir da próxima semana (15 a 18 de setembro). As vagas ofertadas serão destinadas às turmas de ensino fundamental, de 1º ao 9º ano. As matrículas poderão ser feitas no site www.matriculas.am.gov.br e as confirmações serão efetivadas na unidade de ensino escolhida.

A gerente de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Darlene Liberato, explicou que as vagas não são novas. “Reforçamos que estamos ajustando a rede com as transferências que não puderam ocorrer e com as crianças que ainda não tinham conseguido vaga. Não é matrícula nova. Trata-se de ajuste para que as crianças sejam efetivamente matriculadas na rede municipal”, disse.

Calendário

Os dois primeiros dias, 15 e 16, serão reservados aos alunos da rede municipal de ensino, que desejarem se transferir para outras unidades. Nos dias 17 e 18, o sistema estará aberto para inclusão de novos alunos. Caso alguém tenha algum problema referente à matrícula e não consiga resolver nas escolas, deve entrar em contato pelo e-mail [email protected] Não haverá atendimento presencial na sede da Semed.

Para esse período, não participarão as escolas ribeirinhas do rio Negro e nem as unidades de educação infantil, por conta do calendário diferenciado. As vagas remanescentes ficarão disponíveis até o final deste mês. A partir de outubro, a Semed inicia o planejamento para o ano letivo de 2021.

Com informações da assessoria

Leia mais

Universidade russa abre vagas para estudantes brasileiros