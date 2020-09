No AM, cinco pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas

Seis mortes por Covid-19, ocorreram nas últimas 24 horas no Amazonas | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram confirmados seis óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas no Amazonas, sendo cinco em Manaus e um no interior. Além disso, outras três mortes tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.883 o total de mortes no Estado.

Do total geral de casos, ou seja, 126.423 pessoas infectadas, 45.021 são de Manaus (35,61%) e 81.402 do interior do estado (64,39%). Destas, 107.264 se recuperaram, o que representa 84% dos casos confirmados da doença.

Quadro de óbitos

Entre pacientes de Manaus, há o registro de 2.424 óbitos confirmados. No interior, são 58 municípios com registro de mortes, totalizando 1.459. A lista inclui Manacapuru (153); Parintins (120); Coari (105); Tefé (85); Tabatinga (79); Humaitá (74); Itacoatiara (65); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (54); Benjamin Constant (38); Autazes (36); Lábrea (36); Maués (33); Manicoré (33); Presidente Figueiredo (25); Barcelos (25); São Paulo de Olivença (25); Nova Olinda do Norte (24); Santo Antônio do Içá (24); Borba (22); Rio Preto da Eva (19); Fonte Boa (19); Manaquiri (19); Careiro (17); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (14); Guajará (14); Alvarães (13); Nhamundá (13); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Boca do Acre (12); Anori (11); Carauari (11); Uarini (11); Eirunepé (10); Beruri (10); Amaturá (9); Juruá (7); Novo Airão (7); Caapiranga (7); Urucará (7); Itamarati (6); Itapiranga (6); São Sebastião do Uatumã (6); Tapauá (5); Silves (5); Ipixuna (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Codajás (4); Boa Vista do Ramos (2); Japurá (1) e Envira (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí e Canutama.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, de quinta-feira (10), foram registrados 36 sepultamentos e seis óbitos em domicílio.

Em acompanhamento

O boletim acrescenta ainda que 15.276 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. Há 225 pacientes internados, sendo 141 em leitos clínicos (30 na rede privada e 111 na rede pública) e 84 em UTI (25 na rede privada e 59 na rede pública).

Outros 89 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 58 estão em leitos clínicos (35 na rede privada e 23 na rede pública) e 31 estão em UTI (26 na rede privada e cinco na rede pública).

Notificação

Em Manaus, foram notificados 136.082 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 174.334. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, sete municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Alvarães, Carauari, Juruá, Jutaí, Nova Olinda do Norte, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Municípios

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.988); Parintins (4.368); São Gabriel da Cachoeira (4.153); Manacapuru (3.838); Tefé (3.520); Humaitá (3.107); Barcelos (2.560); Lábrea (2.571); Itacoatiara (2.077); Eirunepé (2.152); Santa Isabel do Rio Negro (2.087); Presidente Figueiredo (2.044); Iranduba (1.867); Tabatinga (1.813); Ipixuna (1.723); Benjamin Constant (1.545); São Paulo de Olivença (1.582); Maués (1.461); Manicoré (1.387); Rio Preto da Eva (1.384); Careiro (1.368); Pauini (1.297); Autazes (1.281); Boca do Acre (1.232); Santo Antônio do Içá (1.219); Alvarães (1.209); Carauari (1.181); Urucurituba (971); Tapauá (969); Atalaia do Norte (944); Barreirinha (931); Guajará (918); Nova Olinda do Norte (892); Fonte Boa (799); Itapiranga (768); Nhamundá (761); Anori (760); Anamã (738); Beruri (733); Borba (708); Novo Aripuanã (686); Uarini (679); Amaturá (675); Urucará (641); São Sebastião do Uatumã (602); Tonantins (597); Itamarati (567); Juruá (510); Maraã (492); Manaquiri (471); Japurá (440); Novo Airão (417); Canutama (382); Jutaí (369); Envira (358); Silves (346); Boa Vista do Ramos (331); Caapiranga (296); Apuí (208); Codajás (247) e Careiro da Várzea (182).

