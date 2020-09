Manaus supera meta do MEC para 2021 e fica entre melhores na educação

Conforme dados divulgados pelo MEC, a educação pública municipal de Manaus vem crescendo a cada edição do Ideb | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - As escolas da Prefeitura de Manaus alcançaram a nota de 5,9 nos Anos Iniciais (AI) e 4,7 nos Finais (AF). Os dados foram apresentados nesta terça-feira (15), pelo Ministério da Educação (MEC). Com os resultados, a cidade se mantém entre as dez capitais brasileiras com o melhor desempenho na educação.

“Esse resultado reafirma Manaus como capital brasileira que se mantém na elite na educação pública, quando se trata do ensino público básico. Imagine que nos últimos sete anos, oito completados neste, temos priorizado essa área porque sabemos que estamos formando cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios que Manaus nos impõe. Parabéns a toda nossa equipe de educação, que é incansável nesse trabalho”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O prefeito Arthur Virgílio Neto, disse que esse resultado reafirma Manaus como capital brasileira que se mantém na elite na educação pública, quando se trata do ensino público básico | Foto: Divulgação Semcom

Ideb

O Ideb foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Em 2017, resultado anterior, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) obteve a nota de 5,8 nos AI, passando para 5,9 em 2019; e 4,6 nos AF, chegando a 4,7.

Manaus em crescimento

Conforme dados divulgados pelo MEC, a educação pública municipal de Manaus vem crescendo a cada edição do Ideb. Em 2013, a educação do município ocupava a 20º posição no índice, com nota de 4,1, para os Anos Iniciais e 3,1, nos Anos Finais.

De acordo com secretária da Semed, Kátia Schweickardt, nos últimos anos, a rede municipal de ensino de Manaus apresentou resultados significativos relacionados à qualidade da educação | Foto: Divulgação Semcom

De acordo com secretária da Semed, Kátia Schweickardt, nos últimos anos, a rede municipal de ensino de Manaus apresentou resultados significativos relacionados à qualidade da educação. Com o apoio do prefeito Arthur e o empenho do exército de educadores que fazem parte da Semed.

“Elevamos a nossa taxa de aprovação, que hoje é de 95,1%, reduzimos o abandono a 0,7%, aumentamos nossa nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e temos alcançado cada vez mais destaque nos cenários nacional e internacional. O resultado do Ideb 2019 só vem reafirmar o compromisso da gestão do prefeito Arthur Neto em garantir um processo de ensino e aprendizado pleno e efetivo. Mais uma vez conseguimos elevar as nossas notas, tanto nos Anos Iniciais quanto nos Anos Finais; não apenas alcançamos a meta do MEC para este ano, como superamos a proposta para 2021, e ainda figurando entre as dez capitais brasileiras com o melhor desempenho do país. Isso só mostra o compromisso da gestão com a qualidade de vida de nossos alunos e familiares; cidadãos manauaras construindo, hoje, o amanhã de nossa cidade”, afirmou Kátia Schweickardt.

A nota do Ideb é composta pela nota da Prova Brasil e Fluxo Escolar. A Prova Brasil é realizada em todos os anos ímpares e a divulgação dos resultados acontece sempre no ano subsequente.

