Prefeitura inclui novos ônibus na frota de coletivos de Manaus

Os veículos integram o primeiro lote de 150 unidades, vindas diretamente da fábrica e que terá a remessa completa entregue até o fim deste mês | Foto: Ingrid Anne/ Semcom

Manaus- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto fez a entrega de 112 novos ônibus do transporte público da capital. Os veículos integram o primeiro lote de 150 unidades, vindas diretamente da fábrica e que terá a remessa completa entregue até o fim deste mês, segundo o gestor. Ao todo serão 300 novos coletivos incorporados à frota ainda neste ano. A solenidade de entrega aconteceu nesta terça-feira (15) na Alameda do Samba, ao lado do Sambódromo, zona Centro-oeste.

“Os veículos estarão o mais rápido possível nas ruas. Irão oferecer maior comodidade e conforto aos passageiros das diversas zonas da cidade e são devidamente adaptados. Não terá aumento de passagem, o que queremos é que esses ônibus sirvam com qualidade, à população. Pretendo pagar todas as contas da prefeitura em dias até dezembro e eu não quero mexer no valor da passagem de ônibus. Quero deixar uma prefeitura pronta para o próximo prefeito que assumir. Contas em dias e dinheiro no caixa”, garantiu o prefeito.

Acessibilidade

A iniciativa faz parte da execução do plano de mobilidade urbana, realizado pela prefeitura e nesse lote, o Sistema de Transporte Público de Manaus, recebeu veículos adaptados para pessoas com deficiência, contando com o elevador de acesso e espaço adaptado. As cadeiras amarelas, também permanecem, obedecendo a lei municipal de Manaus que tornou estes assentos preferenciais para idosos, gestantes e pessoas com deficiência.



Opinião dos condutores

O Motorista Humberto Silva Melo, atua na profissão e na capital amazonense há mais de 30 anos | Foto: Naylene Freire

O Motorista Humberto Silva Melo, atua na profissão e na capital amazonense há mais de 30 anos. Diariamente ele faz viagens na linha 640 e acompanha de perto a real situação dos atuais ônibus na cidade. Para ele a nova entrega é um vitória e conquista tanto para os operadores do transporte coletivo quanto para os usuários.

“É um enorme ganho para a sociedade essa nova frota de ônibus. Dá um ânimo e uma alegria para trabalhar. Os novos carros são mais confortáveis, oferecem mais comodidade e alguns ainda possuem ar condicionado. Estamos felizes e vamos trabalhar de uma outra maneira. Tudo mudou, a tecnologia diferente dos veículos também facilita para o operador. Estamos ansiosos para que os carros comecem a rodar”, disse o motorista.

| Foto: Marcio James / Semcom

Usuários

Guilherme Araújo tem 16 anos e está cursando o 2º ano do ensino médio e é usuário do transporte coletivo. Curioso para ver o lançamento dos novos ônibus, o estudante aproveitou a solenidade da entrega para saber como será o processo de inclusão dos carros e como isso vai influenciar na vida dos passageiros. Ele acredita que a medida vai mudar a história do transporte em Manaus.

O estudante Guilherme Araújo, acredita que a medida vai mudar a história do transporte em Manaus | Foto: Naylene Freire

“Sou usuário de coletivos, é pego aproximadamente quatro ônibus por dia. É um momento importante, após anos de frota sucateado recebermos novos ônibus. Isso Demonstra que estamos recebemos o retorno do nossos impostos. Somos uma capital, nossa frota precisa ser exemplo para o interior e para outros Estados. Fora que ter ônibus com ar condicionado no nosso clima é uma benção”, destacou Guilherme.

Manifestação

A preocupação da categoria é devido os novos ônibus não terem o espaço dos cobradores que recebem o pagamento para a utilização do serviço de transporte | Foto:

Durante o evento, cobradores protestaram sobre, segundo os manifestantes, o descaso com o empregos deles. A preocupação da categoria é devido os novos ônibus não terem o espaço dos cobradores que recebem o pagamento para a utilização do serviço de transporte.

Os manifestantes estavam com cartazes com frases como: “Cobrador também tem família “, “ Não a dupla função ao motorista” e “ Não ao desemprego”.

A equipe de reportagem procurou representantes dos cobradores para falar mais sobre a manifestação, mas por medo de represália ninguém quis conceder entrevista.

