Avança planejamento de paisagismo do Distrito Industrial em Manaus

Os detalhes foram debatidos por autoridades em videoconferência | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - A Suframa deve começar, na próxima semana, a conversar com empresas que tenham o interesse em assumir a manutenção do paisagismo implantado no Distrito em troca de divulgação de suas marcas. O trabalho de mapeamento das áreas do Distrito Industrial, zona Sul, que vão receber projetos de paisagismo, segue avançando. Nesta quinta-feira (17), a presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo da Prefeitura de Manaus, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, participou de uma reunião, por videoconferência, com representantes da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Na reunião, que contou com a presença do superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa, coronel Manoel Amaral, e dos secretários municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson de Oliveira Júnior, e de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar, foram debatidos temas importantes para o avanço do projeto, como as vias por onde serão iniciados os trabalhos e uma possível parceria com empresas do Distrito Industrial, junto com a Suframa e a Prefeitura de Manaus, para a manutenção dos espaços revitalizados.

“Parceria sempre é boa em todos os sentidos e a Prefeitura de Manaus, junto com a Suframa, se preocupa com a cidade e entende que o espaço de trabalho incluiu todo o Distrito Industrial, mas beneficia toda a população manauara. Vamos tentar incorporar o sentimento de pertencimento junto às empresas parceiras, para que possamos conseguir garantir a manutenção dos novos espaços”, disse a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. “Como arquiteta, fico feliz em poder fazer um espaço, além de bonito, funcional, e fazer com que as pessoas entendam que se eu tenho, você tem, todos nós temos, pois, a cidade é nossa”, completou.

Em toda cidade, serão, aproximadamente, 130.000 m² que receberão, além do paisagismo, recuperação de calçadas e meios-fios e iluminação a LED. Ao todo, são mais de 35 pontos da cidade que serão contemplados, como grandes avenidas e rotatórias.

“Esse trabalho em conjunto é importantíssimo, não apenas para a indústria, mas para toda a cidade de Manaus. A Suframa está disposta a contribuir com a Prefeitura de Manaus nesse e em outros projetos, que visem sempre a melhoria de qualidade de vida para o povo de Manaus”, contou o coronel Amaral.



Recuperação das vias

O trabalho de recapeamento contemplará 36 vias no total, realizado em conjunto com o paisagismo, como ressaltou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar. “Estamos em fase final da retomada dos aditivos, para continuar os trabalhos de recuperação de 32 quilômetros de ruas do Distrito Industrial 1. Serão feitas a pavimentação rígida, drenagem profunda e superficial, além de todo o recapeamento asfáltico”, explicou o secretário, ressaltando que 20 vias do Distrito já foram contempladas com ações de melhoria viária.

