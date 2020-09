Parques da Juventude em áreas verdes serão inaugurados em Manaus

Os novos parques ficam localizados nos conjuntos Hileia 2, Cidade Nova 3, no conjunto Cidadão 9, Distrito Industrial 2 e no conjunto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Foto: Márcio James / Arquivo Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus realiza os ajustes finais para a entrega de mais quatro parques da Juventude em área verde, totalizando 15 espaços de lazer e proteção da natureza revitalizados na cidade e entregues na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, o que corresponde a mais de 624 mil metros quadrados de áreas verdes recuperados e protegidos.

“Na nossa gestão à frente daquela que é considerada por muitos a capital da Amazônia, sempre procurei valorizar o verde e pautar nossas ações e obras na sustentabilidade. Esses parques da juventude unem o que muitos pesquisadores e os próprios povos da floresta defendem, a integração entre homem e natureza. Nesse caso, até diria mais: a integração entre o natural e o urbano. Esse é o legado que espero ter deixado à população, o senso de pertencimento a uma região para onde o mundo volta seus olhos”, declarou o prefeito.

Localização dos parques

Os novos parques ficam localizados nos conjuntos Hileia 2, no bairro Redenção, zona Oeste; no Núcleo 15, Cidade Nova 3, zona Norte; no conjunto Cidadão 9, Distrito Industrial 2, zona Leste, e no conjunto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova, zona Norte. A implantação é parte do programa Espaço Verde na Comunidade, viabilizado por meio de compensações ambientais firmadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com o apoio da Comissão Municipal de Urbanismo e Paisagismo.

A presidente da Comissão Municipal de Urbanismo e Paisagismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que é arquiteta e urbanista, ressalta a importância de os projetos municipais contemplarem não apenas o verde, o meio ambiente, mas também a acessibilidade, permitindo que a população como um todo possa desfrutar de praças, parques e áreas verdes existentes em Manaus.

“Os projetos municipais buscam permitir que todos usufruam dos benefícios que oferecem. Por isso, nossa preocupação, do prefeito Arthur Virgílio Neto e minha, é de que os projetos tenham acessibilidade com rampas, com amplos passeios e tudo que garanta inclusão e qualidade de vida. Percebemos que esse é um anseio cada vez maior da população e uma necessidade crescente de todos que vivem nas grandes cidades”, destaca a presidente da comissão.

Espaço Verde na Comunidade

Na atual gestão, a Semmas mapeou 31 áreas verdes de conjuntos habitacionais da cidade. “A proposta do programa ‘Espaço Verde na Comunidade’ é resgatar áreas verdes antes degradadas, usadas como lixeiras viciadas, e transformá-las em áreas de lazer, conforme as orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto e da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que preside a Comissão Municipal de Urbanismo e Paisagismo”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

As intervenções do programa “Espaço Verde na Comunidade”, ocorrem sempre em áreas que sofrem pressão, seja por tentativas de invasão ou descarte inadequado de resíduos. “São áreas verdes que recebem revitalização com equipamentos urbanos e reforço da vegetação. Praticamente sem uso, elas passam a desempenhar suas funções socioambientais num processo construído com a comunidade”, observa Antonio Nelson.





