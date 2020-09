Homem fica grudado em poste após choque elétrico em Parintins

Parintins- Um homem foi atingido por uma carga elétrica e ficou preso no poste de energia enquanto trabalhava. O acidente de trabalho ocorreu no município de Parintins, próximo à Estação da Cidadania, do bairro da União nesta sexta-feira (18).

Na internet estão circulando fotos do momento em que a vítima foi resgatada por um colega de profissão. O amigo e funcionário da concessionária responsável pelo abastecimento no município, retirou o homem que estava pendurado na escada.

De acordo com testemunhas, o trabalhador foi encaminhado ao hospital da cidade, mas o estado de saúde dele é desconhecido. Uma mulher enviou um pedido para a rádio local no momento do acontecido. Em seu depoimento a ouvinte avisou: "Tem um homem grudado aqui no poste, ele estava trabalhando".

Empresa responsável

Solicitamos informações sobre o caso à concessionária Amazonas Energia responsável pelo abastecimento em Parintins por telefone e por e-mail, mas até o fechamento dessa matéria não houve um posicionamento sobre o fato.

