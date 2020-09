AM registra 726 novos casos de Covid-19 nesta quarta (23)

Dos 133.413 infectados no Estado, sendo 48.389 de Manaus (36,27%) e 85.024 do interior (63,73%) | Foto: Agência Brasil

Manaus - O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), desta quarta-feira (23/09), confirma o registro de 726 novos casos de Covid-19, totalizando 133.413 infectados no Estado, sendo 48.389 de Manaus (36,27%) e 85.024 do interior (63,73%).

Desse total, 61 foram detectados por RT-PCR, que aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença, e 665 por testes rápidos, que identificam os anticorpos, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Óbitos

Conforme o boletim, aconteceram nove óbitos por Covid-19, ocorridos nas últimas 24 horas, sendo sete em Manaus e dois no interior e outros oito foram encerrados por critério laboratorial, elevando para 3.984 o total de mortes. Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.476 mortes e no interior, são 60 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.508.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, de terça-feira (22), foram registrados 40 sepultamentos e cinco óbitos em domicílio. .

A lista de cidades com casos fatais inclui Manacapuru (155); Parintins (128); Coari (107); Tefé (85); Tabatinga (81); Humaitá (76); Itacoatiara (69); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (56); Benjamin Constant (40); Lábrea (37); Autazes (36); Manicoré (34); Maués (33); Presidente Figueiredo (25); Barcelos (25); São Paulo de Olivença (25); Santo Antônio do Içá (25); Nova Olinda do Norte (24); Borba (23); Rio Preto da Eva (20); Manaquiri (20); Fonte Boa (19); Careiro (19); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (15); Carauari (15); Guajará (14); Alvarães (14); Nhamundá (13); Boca do Acre (13); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Anori (11); Uarini (11); Eirunepé (10); Beruri (10); Amaturá (10); Itapiranga (8); Juruá (7); Urucurituba (7); Novo Airão (7); Caapiranga (7); Urucará (7); Itamarati (6); São Sebastião do Uatumã (6); Tapauá (5); Silves (5); Ipixuna (6); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Maraã (4); Codajás (4); Boa Vista do Ramos (2); Envira (2); Japurá (1); Apuí (1) e Anamã (1). Permanece sem óbitos registrados: Canutama.

Pacientes em acompanhamento

O boletim acrescenta ainda que 16.166 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos



Internações

Há 298 pacientes internados, sendo 199 em leitos clínicos (82 na rede privada e 117 na rede pública), 96 em UTI (45 na rede privada e 51 na rede pública) e três em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Outros 54 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 32 estão em leitos clínicos (19 na rede privada e 13 na rede pública), 19 estão em UTI (13 na rede privada e seis na rede pública) e três em sala vermelha.

Notificação

Em Manaus, foram notificados 146.399 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 183.550. A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, 15 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí; Alvarães; Anori; Atalaia do Norte; Beruri; Carauari; Codajás; Itapiranga; Juruá; Jutaí; Santa Isabel do Rio Negro; São Paulo de Olivença; Santo Antônio do Içá; São Sebastião do Uatumã e Tonantins.

Municípios

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.026); Parintins (4.750); São Gabriel da Cachoeira (4.261); Manacapuru (3.886); Tefé (3.627); Humaitá (3.268); Lábrea (2.688); Barcelos (2.609); Eirunepé (2.281); Itacoatiara (2.113); Santa Isabel do Rio Negro (2.095); Presidente Figueiredo (2.107); Iranduba (1.955); Tabatinga (1.840); Ipixuna (1.835); São Paulo de Olivença (1.714); Benjamin Constant (1.578); Maués (1.584); Careiro (1.495); Rio Preto da Eva (1.436); Manicoré (1.414); Pauini (1.345); Autazes (1.300); Boca do Acre (1.294); Santo Antônio do Içá (1.220); Alvarães (1.218); Carauari (1.729); Urucurituba (1.010); Atalaia do Norte (981); Tapauá (971); Barreirinha (966); Guajará (928); Nova Olinda do Norte (950); Itapiranga (859); Fonte Boa (800); Nhamundá (820); Beruri (801); Anori (769); Anamã (758); Borba (710); Amaturá (695); Uarini (694); Novo Aripuanã (689); Urucará (692); Tonantins (612);bastião do Uatumã (607); Itamarati (570); Juruá (510); Maraã (508); Manaquiri (490); Envira (520); Novo Airão (467); Japurá (445); Silves (433); Canutama (400); Jutaí (369); Boa Vista do Ramos (360); Caapiranga (312); Codajás (257); Apuí (213); e Careiro da Várzea (190).

