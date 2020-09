Serviço de irrigação em espaços públicos é intensificado em Manaus

Nesse primeiro momento, 35 pontos da cidade estão na programação para receber as obras de paisagismo e urbanismo até o final do ano | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - Devido as altas temperaturas do período de verão amazônico, a Prefeitura de Manaus intensificou o cuidado com a irrigação de canteiros centrais, rotatórias, praças e parques da cidade. O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com a Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, com o auxílio de dois carros-pipa realizando o trabalho diário em roteiros diferentes de Manaus.

Segundo a presidente da Comissão, primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro, com a ampliação das ações de paisagismo e urbanismo para mais de 30 áreas da cidade, a previsão é de também ampliar para quatro o número de veículos utilizados para atender as demandas de irrigação dos novos projetos paisagísticos que serão implantados.

“Estamos inserindo novas áreas de paisagismo, com uma arquitetura que dará um novo visual a Manaus. Isso vai aumentar o número de locais que precisarão de irrigação. Por isso, iremos ampliar também o número de carros que realizam o trabalho para manter a saúde dessas plantas ornamentais ou arbóreas, que vêm sendo cultivadas desde 2016. Importante destacar que esse trabalho é noturno, para não prejudicar o trânsito e garantir que as árvores e plantas recebam os cuidados necessários”, explicou a primeira-dama Elisabeth Valeiko.

Plantios recentes



Segundo a Semmas, a prioridade das irrigações é das áreas com plantios recentes, já que os canteiros consolidados requerem menos regas. Em média, são gastos, semanalmente, mais de 60 mil litros de água com a atividade.

O trabalho inclui, ainda a irrigação de mudas produzidas no Viveiro Municipal e destinadas à arborização urbana.O serviço também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da concessionária de abastecimento Águas de Manaus.

| Foto: Mario Oliveira/Semcom

Perdas durante o verão



O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior, afirmou que todos os anos há a preocupação com perdas ocorridas durante o verão.

“De janeiro a junho deste ano, já realizamos o plantio de 14.808 mudas ornamentais de um total de mais de 220 mil, plantadas desde 2016 e, com o aumento do número de espaços com paisagismo, estamos readequando as frentes de trabalho, para atendimento da demanda de irrigação”, informou.

Segundo o diretor de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, os roteiros são pré-estabelecidos e acompanham a dinâmica dos plantios e das ações de manutenção.

“O trabalho é feito diuturnamente. Além dos roteiros noturnos, que evitam transtornos ao trânsito, os carros-pipa acompanham também as atividades de manutenção realizadas pelas equipes do Arboriza Manaus”, explicou.

Paisagismo e urbanismo



Embelezar e urbanizar a cidade é a intenção da Prefeitura de Manaus com as ações de paisagismo e urbanismo que mudarão a “cara” de, pelo menos, 35 áreas da capital.

Os trabalhos, sob a coordenação da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo começaram pelos canteiros centrais das avenidas Jacira Reis, São Jorge e Ipase, zona Oeste, na última terça-feira (22).

Nesse primeiro momento, 35 pontos da cidade estão na programação para receber as obras de paisagismo e urbanismo até o final do ano. Envolvendo uma área de, pelo menos, 130 mil metros quadrados, os trabalhos serão estendidos para áreas como o complexo viário 28 de Março, rotatória das Letras, avenida Coronel Cyrillo Neves (bairro Compensa) e o Distrito Industrial.

Com informações da assessoria

Leia mais

Manaus receberá 35 frentes de paisagismo, diz prefeitura

Amazonas é o terceiro Estado mais desmatado do Brasil