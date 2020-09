‘Virada Animal 2020’ terá seminários e capacitação on-line em Manaus

O seminário será transmitido pelo canal da Sema no Facebook, a partir das 18h | Foto: Divulgação

Manaus - Os avanços da proteção animal no Amazonas e a conjuntura da fauna silvestre no estado serão discutidos na próxima quinta-feira (1) e na sexta-feira (02) durante o 2° Seminário de Proteção Animal do Amazonas. O seminário será transmitido pelo canal da Sema no Facebook, a partir das 18h e marca o início das atividades ao público da Assessoria de Bem-Estar Animal da Sema, sendo on-line em virtude da pandemia.



“Esse é um momento especial dos trabalhos realizados no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) que, pela primeira vez, passa a contar com um departamento para tratar especificamente da causa animal. É um trabalho realizado no intuito de implementar o Programa Estadual do Bem-Estar Animal, e levar essa pauta para a ‘Virada Animal 2020’ é uma forma de inserir a sociedade nesse processo de construção”, disse o secretário da Sema, Eduardo Taveira.

Semana da Virada Animal

A Semana da Virada Animal foi instituída a partir da Lei nº 4.878, de 2019, com o objetivo de promover ações de conscientização sobre a proteção e direitos dos animais, estimular a adoção e a guarda responsável de pets, além de valorizar e incentivar manifestações educativas ambientais relacionadas à fauna.

Segundo a assessora de bem-estar animal da Sema, Vanessa Menezes, o seminário será marcado pelo histórico da evolução das políticas públicas voltadas para os animais nos últimos seis anos, além de uma reflexão acerca da criação de animais silvestres.

Programação do Seminário



Na quinta-feira (1º/10), a abertura do seminário ocorre no Facebook da Sema, a partir das 18h, com a live “Evolução da Proteção Animal no Estado do Amazonas de 2014 a 2020”.Participam do diálogo: o titular da Sema, Eduardo Taveira; a deputada estadual e presidente da Caama, Joana Darc; o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente; e o delegado da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Herbert Lopes.

Já na sexta-feira (02/10), também às 18h, no Facebook da Sema, o tema em foco será “Contexto dos Animais Silvestres no Estado do Amazonas”. Participam da transmissão ao vivo o gerente de Fauna do Ipaam, Marcelo Garcia; o veterinário de animais silvestres da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), Laérzio Chiesorin; e o representante da WCS no Brasil (do inglês Wildlife Conservation Society), Carlos Durigan.

Capacitação

O dia 9 de outubro contará com uma capacitação ministrada pela diretora-presidente do Fórum Animal, Elizabeth MacGregor. O webinar “Educação Ambiental Humanitária em Bem-Estar Animal” pretende abordar senciência e bem-estar animal, bem como análises das implicações éticas e ambientais do uso de animais domésticos e silvestres.

A capacitação será transmitida ao vivo pelo Youtube da Sema Amazonas, das 14h às 16h, com emissão de certificado de participação aos participantes. Interessados devem fazer as inscrições por meio de formulário, no link: https://bit.ly/3cBRnGI.

O evento será promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável (Caama), integra a programação on-line da “Virada Animal 2020”.

