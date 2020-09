Plataformas de ônibus em grandes corredores de Manaus serão reformadas

As melhorias seguirão o padrão arquitetônico da estação do complexo viário Ministro Roberto Campos. | Foto: Marinho Ramos / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus dará início à reforma de 16 estações de embarque e desembarque de passageiros do transporte público ao longo das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Max Teixeira. As melhorias seguirão o padrão arquitetônico da estação do complexo viário Ministro Roberto Campos.

Os espaços contarão com estrutura e laje em concreto, com cobertura em telha metálica e pilares em ACM (Material de Alumínio Composto) e piso em concreto com revestimento em granilite, além de acessibilidade, como sistema de sinalização em braile, piso tátil, rampas de acesso, entre outros.



“A belíssima e completa estação de ônibus do complexo viário Ministro Roberto Campos, na Constantino Nery, vai servir de espelho para darmos continuidade à modernização da mobilidade urbana de Manaus, principalmente o que envolve o transporte público. A estrutura dessas estações dará maior comodidade e respeito a quem utiliza ônibus e irá se integrar a todo o possível que estamos fazendo para equilibrar os meios de ir e vir das pessoas”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O valor das obras é de R$ 6,2 milhões e será executado pela vencedora do processo licitatório, a construtora Rio Negro, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município, nº 4.935, desta segunda-feira, 28/9. As obras estão sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com acompanhamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

As reformas das 16 plataformas complementam o pacote de obras realizado pela Prefeitura de Manaus na mobilidade urbana da cidade, que compõem os complexos viários Ministro Roberto Campos, na Constantino Nery, e o Professora Isabel Victoria, no Manoa, ambos contemplam novas estações de transferência, a construção das estações Max Teixeira, Arena e Santos Dumont, além das obras nos Terminais 1 e 6, no Lago Azul, zona Norte, e reformas dos Terminais 3 e 4, previstas para serem entregues até o final deste ano.

