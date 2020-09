Reconstrução de parte da AM-070 inicia nesta quarta-feira (30)

Segundo Wilson Lima, os serviços já terão início já na quarta-feira (30) | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima assinou a ordem de serviço para as obras de reconstrução da rodovia Carlos Braga, situada no km 18 da AM-070, que dá acesso à sede do município Iranduba. O investimento será de R$ 8,1 milhões, com execução por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). O anúncio aconteceu nesta terça-feira 29.



Segundo Wilson Lima, os serviços já terão início já na quarta-feira (30). “Vim hoje aqui dar a ordem de serviço para recuperação da Carlos Braga, que é essa rodovia que dá acesso ao município de Iranduba. As máquinas já estarão amanhã aqui e a gente vai começar atacando os pontos mais críticos, onde há erosão, onde há alagamento”, afirmou.

O projeto vai reconstruir os 10,05 km da rodovia, incluindo serviços de drenagem profunda e superficial, elevação do greide, fresagem, reciclagem e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para o governador, as obras também representam mais desenvolvimento para Iranduba e para os municípios do entorno, que serão beneficiados com a melhoria na mobilidade e no escoamento da produção.

“O que nós estamos fazendo aqui é resultado de um planejamento e do compromisso que o Estado do Amazonas tem em recuperar essas rodovias e sobretudo, garantir um direito básico do cidadão que mora aqui, que é o direito de ir e vir. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é fundamental para a questão do desenvolvimento econômico do município de Iranduba e também das comunidades que estão ao longo dessa rodovia”, frisou Wilson Lima.

