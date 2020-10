Prefeito entrega campo de futebol no Distrito Industrial de Manaus

Arthur Neto mencionou que esse tipo de espaço é um incentivo da Prefeitura de Manaus à prática de esportes e uma vida mais saudável | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - “Obras pequenas e rápidas como essa correspondem aos sentimentos das pessoas, ao olhar clínico de um vereador ou de um comunitário, que sabem o valor delas”, declarou o prefeito Arthur Virgílio Neto ao entregar nesta quarta-feira, 7/10, o campo de futebol Manaus 2000, no Distrito Industrial, zona Sul, revitalizado à população.

Arthur Neto mencionou que esse tipo de espaço é um incentivo da Prefeitura de Manaus à prática de esportes e uma vida mais saudável. “É dedicado para toda a comunidade, não apenas para quem gosta de futebol. As pessoas, inclusive as da melhor idade, podem utilizar esse espaço para uma caminhada, por exemplo, trazer amigos e fazer um exercício leve, que vai ajudar muito para a saúde e o bem-estar”, destacou o prefeito, durante a inauguração.

A entrega do campo atendendo a pedidos específicos de moradores, como, por exemplo, o tipo de piso a ser utilizado, é parte do pacote de obras que o prefeito está entregando durante o mês de outubro, em comemoração aos 351 anos da cidade, completados no próximo dia 24. “

Obras de esporte e lazer



O espaço esportivo recebeu reforma e pintura da alvenaria, reforma da calçada e das instalações elétricas, instalação de portão e novo alambrado em aço galvanizado com tela de arame galvanizado, além de novas traves para futebol.

“Agradeço a Deus e ao prefeito que fez isso por nossa comunidade, porque é um benefício muito bom para todos. Além do uso diário, realizamos um projeto para as crianças retirando-as, assim, das ruas e da marginalidade”, contou Reinaldo Pereira, que é soldador e mora há mais de 20 anos no Distrito Industrial.

Obras em Manaus

Aproximadamente 40 espaços são contemplados por reforma, ampliação ou construção, em todas as zonas da cidade. Segundo o cronograma, todas as obras deverão ser entregues até o final do ano. Ao longo dos próximos dias serão inaugurados outros espaços de esporte e lazer, como a quadra municipal de esportes Cleber Mendes, zona Sul, e o campo de futebol do Vermelhão, zona Centro-Oeste.

O investimento é de aproximadamente R$ 15 milhões nessas obras e os espaços estão sob a coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os trabalhadores.