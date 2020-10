Amazonprev mantém liderança em ranking nacional de melhor Previdência

| Foto:

Manaus - A Fundação Amazonprev consolida-se como melhor Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do país, de acordo com o Indicador de Situação Previdenciária (ISP 2020). O estado do Amazonas é, pela segunda vez, o único a obter o conceito A no ISP, divulgado nesta quinta-feira (08/10), pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, mantendo-se no mais alto nível entre os 2.123 regimes brasileiros.

O estudo analisou desempenhos contábeis, orçamentários e fiscais dos exercícios de 2019 e 2020. Essa é a segunda vez que a Amazonprev alcança a nota máxima na avaliação previdenciária nacional.

Gestão de RPPS

O Indicador de Situação Previdenciária (ISP) é uma ferramenta de gestão do RPPS, instituída, em setembro de 2017, pela Portaria SPREV nº 10/2017, para conferir visibilidade aos sistemas de previdência dos servidores públicos e fornecer critérios mais objetivos de comparação entre os entes e maior controle social da situação de cada Regime.

Na avaliação do presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, a instituição alcança o conceito A em razão de sua cultura de gestão. “São dois anos consecutivos de conceito A, completando três gestões seguidas de nota máxima na avaliação. Isso reflete o trabalho altamente zeloso e competente desenvolvido na instituição", pontua Zogahib.

Certificações



O Indicador de Situação Previdenciária levou em consideração, como critério classificatório, dados relativos à melhoria e boas práticas de gestão da Amazonprev. Certificações, como o Pró-Gestão, obtido em 2019, e recertificação da Norma ISO-9001 contribuíram para a obtenção do conceito A.

Trajetória

Em 2019, a Fundação Amazonprev recebeu dois prêmios nacionais como melhor instituto de previdência do País, entre os estados da federação: um pela Associação Brasileira de Instituições Previdenciárias Estaduais e Municipais (Abipem), em junho, e outro pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem) em setembro.

Em novembro do ano passado, a instituição obteve o selo de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão), que mede a capacidade de gestão e modernização de sistemas previdenciários e estabelece, a partir de análise criteriosa, um ranking nacional.

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ) auditou a Amazonprev.

