Igreja católica homenageia Nossa Senhora Aparecida em Manaus

A santa Missa foi celebrada no Santuário de Aparecida, em Manaus | Foto: Reprodução/Rede Amazônica

Manaus - A tradicional procissão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida teve que ser adaptada em Manaus devido à pandemia do novo coronavírus, que obrigou a população a mudar hábitos e costumes. Ainda assim, fiéis da capital foram às ruas de carro para homenagear a padroeira do Brasil nesta segunda-feira (12).

Com o tema "Maria: A Mãe da Amazônia", para evitar aglomerações, a tradicional bênção em veículos foi realizada em frente à igreja de Aparecida, na Zona Sul da capital. Em seguida, uma missa foi celebrada.

A carreata teve início por volta das 5h30 pelas principais ruas do Centro de Manaus.

Os fiéis receberam as bênçãos de padres com água benta, em fente ao santuário, na Rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida. A programação religiosa acontece durante todo o dia.

Cirio de Nazaré

A condução da Imagem em frota oficial teve início por volta das 7h30, no domingo (11/10), logo após a celebração realizada no Santuário Nossa Senhora de Fátima. | Foto: Diocese de Manaus

A 106ª edição do Círio de Nazaré em Manaus este ano trouxe como tema “Maria, cuida da minha família” e lema “Aprendendo com a Mãe, a dar abrigo aos nossos irmãos”.

A condução da Imagem em frota oficial teve início por volta das 7h30, no domingo (11/10), logo após a celebração realizada no Santuário Nossa Senhora de Fátima.

A imagem chegou durante o transladação da noite anterior, e foi presidida pelo Reitor do Santuário, Pe. Milton Both e concelebrada pelos padres missionários do PIME, Pe. Daniel Curnis e Pe. Bráz Lourenço.

Santa Missa do Círio em Manaus em 2020 | Foto: Arquidiocese de Manaus

De acordo com a diocese, foi um verdadeiro ato de fé e devoção, onde, mesmo não acontecendo a tradicional procissão que reúne milhares de católicos, "a emoção foi a mesma, com a mãe indo até os filhos".

Por meio de um passeio veicular com oração, preces, cantos, pelas ruas das três comunidades que compõe a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, situada na Av. Mário Ypiranga, conjunto Adrianópolis, o ato de fé foi recepcionado pelos fiéis que acenavam do alto dos prédios ou em frente de suas casas.

O trajeto durou cerca de 2h horas, reunindo aproximadamente 80 veículos que percorreram as comunidades de São João Batista, Jesus de Nazaré e Santo Antônio até retornar para a paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

A Santa Missa do Círio, foi realizada às 10h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner.