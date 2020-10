Trabalho de paisagismo é finalizado na Avenida São Jorge em Manaus

Ao todo, nos canteiros do São Jorge, foram utilizadas 1.350 mudas ornamentais das espécies dianela, ararinha, alamanda e dracena | Foto: Divulgação

Manaus - Quem passa pela avenida São Jorge, nas confluências das avenidas Jacira Reis e Ipase, bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, já pode contemplar o padrão das intervenções programadas para acontecer em ao menos 40 áreas da cidade, por meio da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, da Prefeitura da capital.

No local, foi concluído um trabalho que resultou em um conjunto de quatro canteiros centrais, sendo um recém-construído e outros três já existentes.

“Esse é apenas o primeiro projeto e já dá ideia do impacto que os demais terão. A prefeitura tem um olhar especial e atencioso para detalhes da cidade e ações de paisagismo são isso, detalhes que podem ser melhorados para dar a Manaus o semblante de grande cidade que ela merece e que é. Vamos levar esses serviços a praticamente todas as zonas, com previsão de entregarmos tudo até o final deste ano”, destacou a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que preside a Comissão de Paisagismo.

Ao todo, nos canteiros do São Jorge, foram utilizadas 1.350 mudas ornamentais das espécies dianela, ararinha, alamanda e dracena, plantadas ao longo de 1.100 metros quadrados de área permeável.

O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que integra a comissão, e proporciona também melhorias aos meios-fios e passeios públicos revitalizados.

Segundo a Comissão, a próxima intervenção deverá ser feita em um trecho da avenida Buriti, no Distrito Industrial, na altura da sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

