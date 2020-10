Cachorro ganha crachá de funcionário em posto de gasolina no Amazonas

Segundo um dos funcionários do posto que ajuda a cuidar do Ferrugem, o auxiliar de serviços gerais, Jadiel de Castro, o cãozinho é muito carinhoso, atento e inteligente. | Foto: Divulgação

Iranduba - Os clientes que abastecem no posto de gasolina Atem, localizado no quilômetro 3, do município de Iranduba, encontram um frentista bem diferente. Trata-se do cãozinho Ferrugem, que foi adotado há um ano e meio pelos funcionários do posto depois de ser abandonado no local.

No mês em que foi sancionada a lei Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais, esse bom exemplo de amor aos pets chama a atenção.



O animal é sucesso entre os clientes e colaboradores. | Foto: Divulgação

O animal é sucesso entre os clientes e colaboradores. Segundo um dos funcionários do posto que ajuda a cuidar do Ferrugem, o auxiliar de serviços gerais, Jadiel de Castro, o cãozinho é muito carinhoso, atento e inteligente. Ele conta que o animal foi deixado no posto e logo todos se apegaram. “Fizemos uma cobertura para que ele pudesse se proteger da chuva, mas mesmo tendo um lugar especial ele gosta é de dormir na pista e na copa do posto”, destacou.

Vendo o empenho de Ferrugem, Jadiel teve a ideia de efetivar o cãozinho como funcionário do posto. | Foto: Lucas Silva

Cão acompanha funcionários até suas casas

Jadiel diz que Ferrugem é muito atento. Durante o turno da noite, ele alerta os frentistas caso ouça algum barulho estranho. Ferrugem também cuida dos funcionários. Ele tem o costume de acompanhar alguns até em casa e depois retornar para o posto. “Tudo para garantir a segurança dos colegas de trabalho”, frisou.

Vendo o empenho de Ferrugem, Jadiel teve a ideia de efetivar o cãozinho como funcionário do posto. Ele ganhou crachá com foto e um chapéu de frentista. “Tive essa ideia depois de ver uma reportagem sobre um cachorro que foi adotado pelos funcionários de uma concessionária de carros. O Ferrugem já era nosso mascote, só faltava ele ganhar o crachá”.

O gerente do posto Jettson de Paula acredita que a presença do cãozinho torna o ambiente de trabalho muito melhor.

Leia mais:

5 animais mais corajosos do mundo

Vídeo: pescador registra sucuri gigante tomando banho de sol

Veja o vídeo: corpo de mulher é retirado de cobra gigante