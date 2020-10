Centro de Esporte e Lazer Dom Jackson é revitalizado na Compensa

O espaço trabalha com crianças e adolescentes, de seis a 17 anos, por meio da escolinha esportiva de futsal, handebol, tênis de mesa e badminton. | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - O Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dom Jackson, bairro Compensa, zona Oeste, que no período da pandemia de Covid-19 passou por uma revitalização completa, foi entregue à população nesta sexta-feira, 16/10, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, como parte da programação pelo aniversário de 351 anos de Manaus.

O espaço dedicado a crianças, jovens, adultos e público da terceira idade. No local é possível praticar esportes como vôlei, futebol, handebol, futsal e aulas de ginástica, além de outras atividades coletivas.

O prefeito de Manaus Arthur Neto disse que a Prefeitura entregará mais obras até o fim do ano | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Como foi a reforma

No novo espaço esportivo, localizado na rua Luiz Vaz de Camões, 77, na Compensa, foram construídos banheiros, entrada adaptada para pessoas com deficiência, fossa e sumidouro, troca de telhas e a troca da estrutura metálica danificadas, pintura interna e externa e reforma de toda a parte elétrica.

O espaço trabalha com crianças e adolescentes, de seis a 17 anos, por meio da escolinha esportiva de futsal, handebol, tênis de mesa e badminton.

Leia também: Mais de 30 obras devem ser entregues até o final deste ano em Manaus

Já para os jovens e adultos, de 18 a 49 anos, são realizadas as aulas de ginástica corporal com circuito funcional, ginásticas localizada e aeróbica, além de atividades voltadas para o público acima de 50 anos.

Ao menos 1.300 pessoas realizam algum tipo de atividade física todos os meses no local, que também faz atendimento comunitário, servindo de espaço para a realização de festas, eventos sociais e campeonatos esportivos.

Investimento

A Prefeitura de Manaus está investindo, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de, aproximadamente, 40 espaços esportivos. | Foto: Alex Pazuello / Semcom

A Prefeitura de Manaus está investindo, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de, aproximadamente, 40 espaços esportivos. Os espaços são de coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

O prefeito de Manaus Arthur Neto disse que, apesar da pandemia, a Prefeitura segue forte em sua economia, com equilíbrio fiscal, com recursos em caixa e fôlego para fazer mais obras até o fim do ano. “Tivemos que adotar medidas muito duras, mas que deram resultado. Temos um caixa forte, por volta de R$ 1,3 bilhão, porque a queda da arrecadação não foi tão árdua como prevíamos e tivemos os repasses federais, um dinheiro que não esperávamos. Com isso, vamos urbanizar becos, fazendo escadas, rampas de acesso e paisagismo e vamos deixar para o próximo prefeito algo em torno de R$ de 100 milhões, sem dívidas”, assegurou o prefeito.

Leia mais:



Prefeitura de Manaus inicia obras do Terminal 6 na Zona Norte



Prefeito anuncia projeto para recuperar mais 115 quilômetros de vias



'No mês de aniversário, Manaus será presenteada com obras', diz Arthur