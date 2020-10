Resultado preliminar de fomento do Fundo Manaus Solidária é divulgado

A primeira-dama do município é presidente do Fundo Manaus Solidária e afirma estar realizada com a ação | Foto: Karla Vieira/Fundo Manaus Solidária

Manaus - Foi divulgado, nesta sexta-feira (16), o resultado preliminar do 3° Edital de Fomento do Fundo Manaus Solidária, pela Prefeitura de Manaus. Das 75 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que apresentaram propostas, 62 tiveram seus projetos aprovados nesta fase da seleção.

O resultado foi disponibilizado na edição n° 4.948, do Diário Oficial do Município (DOM). Desde 2018, a prefeitura já destinou mais de R$ 18 milhões em recursos, via editais de fomento, para organizações sociais.

“Sabemos que, em complemento às ações do município, o trabalho realizado pelas organizações possui uma enorme importância na melhoria da qualidade de vida e na promoção do bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fico muito feliz com a adesão das organizações ao nosso edital, pois é um desejo meu e do prefeito Arthur Neto que essas atividades sejam ampliadas e que possam seguir beneficiando a quem mais precisa”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Conforme o Edital n° 001/2020-FMS, a interposição de recursos ao resultado preliminar pode ser realizada no período de 19 a 23/10.

A análise dos recursos apresentados será feita de 26 a 29/10 e a divulgação do resultado homologado será publicada em 30/10. Com um valor global de R$ 7 milhões, o chamamento irá contemplar projetos de até R$ 200 mil, cada.

Com um prazo limite de até 11 meses para serem executados, todos os projetos participantes estão classificados em eixos. Foram submetidas propostas nas seguintes áreas de atuação: qualificação e geração de renda; inclusão social de crianças e adolescentes; de jovens e adultos; de idosos; de pessoas com deficiência e defesa de direitos (mulheres em situação de vulnerabilidade social, pessoas com HIV/Aids, negros, indígenas, população LGBT, população em situação de rua ou migrantes).

O resultado preliminar, com a classificação em ordem decrescente de pontuação, também pode ser consultado no site oficial do órgão, em manaussolidaria.manaus.am.gov.br, bem como no Diário Oficial do Município.

Editais anteriores

O primeiro Edital de Fomento do Fundo Manaus Solidária foi lançado no final de 2018, com valor global de R$ 5,7 milhões, contemplou 31 projetos com o valor máximo de R$ 180 mil cada um e beneficiou mais de 6 mil pessoas.

Já o 2° Edital de Fomento, lançado em 2019, teve um valor global de R$ 6 milhões. Esse edital contemplou 33 Organizações da Sociedade Civil, com um valor máximo de R$ 190 mil para cada projeto.

